Разбойник напал на школьницу в Новосибирске: он угрожал ее ножом ради Honor за 6 000 рублей

СК Новосибирска закончил расследовать уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Новосибирской области по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Ему инкриминируют разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Как стало известно, вечером 28 марта 2021 года обвиняемый на территории МБОУ СОШ № 177 в Дзержинском районе Новосибирска совершил разбойное нападение с применением предмета, внешне похожего на нож, используемого в качестве оружия, на 16-летнюю потерпевшую. Он похитил у нее мобильный телефон марки «Honor», стоимостью 6 000 рублей. После содеянного злоумышленник скрылся с места совершения преступления. Девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
- В результате грамотно спланированных и тактически верно проведенных следственных и оперативных мероприятий следователи регионального следственного управления совместно с сотрудниками полиции установили и задержали фигуранта по делу. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений обвиняемый. В ходе расследования уголовного дела в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал, - сообщает пресс-служба СК Новосибирска сегодня, 7 июля.
Дело уже направили в суд.