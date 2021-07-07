Более трех часов тушат мощный пожар в частном доме под Бердском. Подробности и фото с места ЧП

Жуткий пожар охватил частный дом в поселке "Вега" Бердска. Огонь и пожарные машины видно даже с трассы Р-256. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, дом горит на площади 200 квадратных метров.
- Тушат по повышенному номеру. Вызваны дополнительные средства в связи с удаленностью от водоисточника. Пострадавших нет, - рассказал Николай Анатольевич сегодня, 7 июля.
Стоит отметить, что пламя охватило дом с раннего утра - в районе 8 утра дом уже полыхал. На это час пожарные все еще тушат дом.