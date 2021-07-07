Что нельзя делать в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи и зачем нужно разжигать костры 7 июля 2021 года
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Что нельзя делать в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи и зачем нужно разжигать костры 7 июля 2021 года

12:20:257/7/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Нельзя было сегодня иметь каких то дел с деньгами: не проводили расчетов, не давали в долг, сами не отдавали долги. Не подписывали денежных сделок.

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Рождество Иоанна Предтечи - великий праздник

7 июля в народе отмечается сразу 2 очень ярких праздника. Один православный - Рождество Иоанна Крестителя. А второй пришел к нам от наших предков славян, которые в этот праздник поклонялись богу плодородия Купале.

Традиции этих двух праздников тесно переплелись между собой, а потому верующие люди с утра посещают храмы для празднования дня по православному, а после обеда отмечают народный праздник Ивана Купалы.

Считается, что в этот день строго запрещается работать, пользоваться режущими предметами, например ножом, иглами и всем, чем можно уколоться или порезаться. А потому рукоделие также было под запретом.

Не разрешалось сегодня есть мясо, яйца и молоко, потому что идет Апостольский пост. А те, кто желал исполнения своих желаний,  соблюдали в этот день очень строгий пост по правилам сухоядения.

Нельзя было сегодня иметь каких то дел с деньгами: не проводили расчетов, не давали в долг, сами не отдавали долги. Не подписывали денежных сделок.

Запрещалось сегодня есть любые круглые и красные продукты, которые могли напоминать голову. дело в том, что пророка убили отсечением головы и носили потом его голову на блюде. А потому также нельзя пользоваться круглыми блюдами и подносами.

По народным поверьям сегодня было принято жечь костры - они наделялись очищающими свойствами. В кострах сжигали вещи больных людей - это дарило исцеление от болезни, над кострами прыгали, очищая себя от неприятностей и проверяя любовь на крепость- для этого влюбленные, держась за руки, прыгали через костер вместе.

Вся вода в водоемах и колодцах обладала удивительными целительными свойствами. Было принято сегодня купаться как можно больше и обливать друг друга. А вода из колодца при принятии вовнутрь могла исцелить от душевных болезней и страданий.

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