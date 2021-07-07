Во взятке сотруднику ФСБ в размере 100 тыс. рублей обвиняют жителя Бердска

В Бердском городском суде в первых числах июля началось рассмотрение уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу. На скамье подсудимых Адиль Момедов. Его обвиняют по ч. 3 ст. 291 УК РФ.
Материалы дела поступили в горсуд 19 мая 2021 года. 5 июля судья Екатерина Белова назначила следующее заседание на 22 июля.
- Органами предварительного следствия Момедов обвиняется в совершении преступления — даче взятки в размере 100 тыс. рублей должностному лицу — сотруднику ФСБ. Денежные средства предназначались за совершение заведомо незаконного бездействия, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя городского суда Наталья Сафронова.
Максимальное наказание по статье, которую инкриминируют Момедову - лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.
справка
УК РФ Статья 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.
2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.
3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.