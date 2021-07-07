Это не водоросли: Анализы зеленого пятна на Берди выявили опасные формальдегиды и нефтепродукты под Бердском

Новосибирская лаборатория по заказу сибиряков провела исследования воды из Берди, которая покрылась странной жидкостью в начале июля. Об этом сообщил Алексей Носов в публикации на своей странице в в фейсбуке.
- Незначительно превышено содержание марганца, алюминия и лития. В семь с лишним раз превышена ПДК железа. В три с лишним раза превышение по фенолу. Эксперты нам говорят, что фенол в воде может быть продуктом жизнедеятельности водорослей. В девять раз превышено содержание формальдегида. И это уже точно продукт жизнедеятельности человека, — написал Носов.
К тому же, если сравнивать уровень содержания нефтепродуктов в Берди с требованиям к рыбохозяйственным водоемам, то их содержание превышено в 150 раз.
- Нефтепродукты — это не фенол, их водоросли синтезировать не умеют. Иначе бензин мы бы прямо из рек разливали. Откуда такая их концентрация в пробе зеленой жижи из Берди? Где нам искать виновника? С чем связано семикратное превышение ПДК по железу? Может ли это быть следствием промсливов? — спрашивает активист.
Напомним, в районе села Морозово обнаружили загрязнение воды между Бердском и Искитимом - в Фейсбуке на это обратил внимание жителей Алексей Носов. Жуткая маслянистая пленка разлилась по воде прямо перед потеплением - купаться в такой воде даже просто страшно.
- Экологическая катастрофа?! Этот ужас нам прислали сегодня жители Морозово. Маслянное пятно мутной "химической" жижи разлилось по Берди. Плёнка тянется на несколько километров и течение медленно несёт его в Обь, "отравляя" на своём пути всё живое? Мы с местными жителями срочно связались с Минприроды НСО и Росприроднадзором, отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу. Выясним химсостав и найдём виновника. Местные говорят, что слив этот якобы в Искитиме, и что это не первый случай уже. Постараемся, чтобы он был последним, - сообщил Алексей Носов на своей странице 1 июля.
2 июля ведущий специалист отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации администрации Искитимского района Маргарита Войтовецкая выехала на территорию муниципалитета. Найти место, по виду напоминающее то, что было на видео, получилось не сразу, утверждали чиновники. Осмотр воды в районе санатория-курорта «Морозово» показал, что причины для беспокойства нет: цветущая вода была светло-зеленого цвета, без запаха и признаков масла.
Картина в районе насыпной переправы, ведущей к коттеджному поселку «Остров», была похожа на ту, что выложил автор поста. Однако рыбаки, сидевшие на берегу, сразу сказали, что с таким явлением хорошо знакомы: просто вода зацвела. В мутной жиже плескались мальки и рыба побольше.
- Уже этот факт говорит о том, что никаких опасных примесей в воде нет, иначе рыба бы погибла. Зеленый цвет дают водоросли, которые легко, без какого бы то ни было механического воздействия, смываются с рук. Цветение воды зависит от ее температуры. Здесь, у насыпи, получился залив, быстрого течения нет, вода прогрелась, и получилась благоприятная среда для этих водорослей, - отметила Маргарита Войтовецкая.