Романтичный грабитель из Бердска попался и уехал на 3 года в колонию-поселения
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Романтичный грабитель из Бердска попался и уехал на 3 года в колонию-поселения

11:49:127/7/2021Фото: pixabay
0

Раньше жертв он искал на "Баду": знакомился с дамами, предлагал ремонт окон, наживался и пропадал. За своими плечами он уже имеет условный срок.

Мужчину арестовали

В Новосибирске посадили романтичного мошенника, сообщает Mash Siberia. Он искал людей на сайтах знакомств, предлагал сделать ремонт и пропадал с деньгами.

Бердчанин Александр К. так заполучил ден6ьги новосибирца Игоря Тихонова в октябре 2018-го. Тогда он представился мастером из популярного мебельного салона и предложил отремонтировать кухню: пластиковое окно, ремонт и гарнитур.

Преступник просил у Тихонова деньги на стройматериалы, а когда сумма достигла более 70 000 рублей, мастер испарился. Позже выяснилось, что "ремонтник" — простой слесарь и мошенник. Раньше жертв он искал на "Баду": знакомился с дамами, предлагал ремонт окон, наживался и пропадал. За своими плечами он уже имеет условный срок. В этот раз суд приговорил его к трем годам и 2 месяцам колонии-поселения.

Легендарная певица скончалась после продолжительной болезни
Почему огурцы и помидоры не «терпят друг друга» на одной тарелке
Топ-8 мировых звёзд, которые не любят Россию
Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Самые нелепые наряды любимых звезд (фото)
Гречка способна вызвать проблемы со здоровьем
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
При каком уровне антител можно смело вакцинироваться
ремонтграбежокнасуд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам попадались ненадежные ремонтники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пассажир разбившегося Ан-26 перед вылетом опубликовал фото из самолета
11:36:45 7/7/2021
Пассажир разбившегося Ан-26 перед вылетом опубликовал фото из самолета
Разбойник напал на школьницу в Новосибирске: он угрожал ее ножом ради Honor за 6 000 рублей
11:29:53 7/7/2021
Разбойник напал на школьницу в Новосибирске: он угрожал ее ножом ради Honor за 6 000 рублей
БердскМаленьких мальчика и девочку напугал объятиями и странными разговорами мужчина в пиджаке в маршрутке №13 Бердска
11:25:18 7/7/2021
Маленьких мальчика и девочку напугал объятиями и странными разговорами мужчина в пиджаке в маршрутке №13 Бердска
Можно ли посещать кладбище 7 июля в большой праздник церкви – Рождества Иоанна Предтечи?
11:20:29 7/7/2021
Можно ли посещать кладбище 7 июля в большой праздник церкви – Рождества Иоанна Предтечи?
БердскБолее трех часов тушат мощный пожар в частном доме под Бердском. Подробности и фото с места ЧП
11:03:43 7/7/2021
Более трех часов тушат мощный пожар в частном доме под Бердском. Подробности и фото с места ЧП
Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП с самокатом в Москве
10:50:09 7/7/2021
Дочь экс-зампремьера Татарстана погибла в ДТП с самокатом в Москве
Мобильную хоррор-игру «Александра» для 15 стран придумал житель Новосибирска с рассеянным склерозом
10:36:00 7/7/2021
Мобильную хоррор-игру «Александра» для 15 стран придумал житель Новосибирска с рассеянным склерозом
Можно ли работать на огороде 7 июля в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи?
10:25:16 7/7/2021
Можно ли работать на огороде 7 июля в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи?
Создатель саундтреков к "Гладиатору" и "Коду да Винчи" Дживан Гаспарян скончался
10:22:37 7/7/2021
Создатель саундтреков к "Гладиатору" и "Коду да Винчи" Дживан Гаспарян скончался
Гороскоп на 8 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:08 7/7/2021
Гороскоп на 8 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально