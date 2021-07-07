Романтичный грабитель из Бердска попался и уехал на 3 года в колонию-поселения

В Новосибирске посадили романтичного мошенника, сообщает Mash Siberia. Он искал людей на сайтах знакомств, предлагал сделать ремонт и пропадал с деньгами.
Бердчанин Александр К. так заполучил ден6ьги новосибирца Игоря Тихонова в октябре 2018-го. Тогда он представился мастером из популярного мебельного салона и предложил отремонтировать кухню: пластиковое окно, ремонт и гарнитур.
Преступник просил у Тихонова деньги на стройматериалы, а когда сумма достигла более 70 000 рублей, мастер испарился. Позже выяснилось, что "ремонтник" — простой слесарь и мошенник. Раньше жертв он искал на "Баду": знакомился с дамами, предлагал ремонт окон, наживался и пропадал. За своими плечами он уже имеет условный срок. В этот раз суд приговорил его к трем годам и 2 месяцам колонии-поселения.