Почему беременным и старикам нужно держаться подальше от воды на Ивана Купалу 2021? Важные старинные запреты

Праздник Иван Купала праздновался еще в глубокой древности. Изначально его отмечали славяне, поклоняясь богу плодородия Купале и празднование проходило в день летнего солнцестояния. Затем, после событий крещения Руси и прихода христианства на Русь, языческие символы, божества и связанные с ними традиции стали искореняться. А народ, чтобы не терять яркие обычаи, стал праздновать этот праздник в день православного торжества - Рождества Иоанна Крестителя. А потому день стал называться Иван (от Иоанна) Купала и празднование перенеслось на 7 июля.
Такие перемены не отменили языческих ритуалов очищения с огнем и водой. Празднование начиналось с вечера 6 июля и продолжалось весь день 7 июля.
В Купальскую ночь еще строго запрещалось купаться - считалось, что темные силы в эту ночь очень активны и ищут себе новых жертв. Потому ночью жгли костры и прыгали через них, сжигали в них вещи больных людей, чтобы получить исцеление. А купание начинали рано утром и продолжали весь день. Считалось что вода сегодня целительна. Однако были и свои запреты.
Беременным женщина и старикам не разрешалось подходить к воду. Их считали слишком уязвимыми для темных сил, которые уже не могли охотиться за сильными и здоровыми людьми, а вот за ослабленными стариками и беременными женщинами - вполне могли. Вред мог быть нанесен еще большим ослаблением здоровья и даже вредом сознанию.
Нельзя было в этот день проводить любые операции с деньгами. Никаких расчетов сегодня не проводили. Запрещалось проводить день в одиночестве и печали.