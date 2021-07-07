Почему беременным и старикам нужно держаться подальше от воды на Ивана Купалу 2021? Важные старинные запреты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему беременным и старикам нужно держаться подальше от воды на Ивана Купалу 2021? Важные старинные запреты

2:20:317/7/2021Фото: commons.wikimedia
0

Ночью жгли костры и прыгали через них, сжигали в них вещи больных людей, чтобы получить исцеление. А купание начинали рано утром и продолжали весь день.

праздник
Этот праздник всегда отмечался очень ярко и насыщенно

Праздник Иван Купала праздновался еще в глубокой древности. Изначально его отмечали славяне, поклоняясь богу плодородия Купале и празднование проходило в день летнего солнцестояния. Затем, после событий крещения Руси и прихода христианства на Русь, языческие символы, божества и связанные с ними традиции стали искореняться. А народ, чтобы не терять яркие обычаи, стал праздновать этот праздник в день православного торжества - Рождества Иоанна Крестителя. А потому день стал называться Иван (от Иоанна) Купала и празднование перенеслось на 7 июля.

Такие перемены не отменили языческих ритуалов очищения с огнем и водой. Празднование начиналось с вечера 6 июля и продолжалось весь день 7 июля.

В Купальскую ночь еще строго запрещалось купаться - считалось, что темные силы в эту ночь очень активны и ищут себе новых жертв. Потому ночью жгли костры и прыгали через них, сжигали в них вещи больных людей, чтобы получить исцеление. А купание начинали рано утром и продолжали весь день. Считалось что вода сегодня целительна. Однако были и свои запреты.

Беременным женщина и старикам не разрешалось подходить к воду. Их считали слишком уязвимыми для темных сил, которые уже не могли охотиться за сильными и здоровыми людьми, а вот за ослабленными стариками и беременными женщинами - вполне могли. Вред мог быть нанесен еще большим ослаблением здоровья и даже вредом сознанию.

Нельзя было в этот день проводить любые операции с деньгами. Никаких расчетов сегодня не проводили. Запрещалось проводить день в одиночестве и печали.

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
Легендарная певица скончалась после продолжительной болезни
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
традициииван купалапраздникизапреты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как у вас проходит празднование?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вакцина Pfizer. Можно ли привиться в России?
1:51:19 7/7/2021
Вакцина Pfizer. Можно ли привиться в России?
В Новосибирской области с 7 июля отменили профосмотры и диспансеризацию
1:48:50 7/7/2021
В Новосибирской области с 7 июля отменили профосмотры и диспансеризацию
В Новосибирске остановилось производство кислорода для ковидных госпиталей
1:27:41 7/7/2021
В Новосибирске остановилось производство кислорода для ковидных госпиталей
Что нужно делать в важный религиозный праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 2021 года: Главные особенности дня
1:20:42 7/7/2021
Что нужно делать в важный религиозный праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 2021 года: Главные особенности дня
Бердск«Банда» Горына заставляла брать кредиты жителей Бердска: Через 8 лет после первого приговора снова судят главаря по тем же статьям
1:14:22 7/7/2021
«Банда» Горына заставляла брать кредиты жителей Бердска: Через 8 лет после первого приговора снова судят главаря по тем же статьям
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в Вене в знак протеста
1:01:50 7/7/2021
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в Вене в знак протеста
Трехдневный траур объявлен в Камчатском крае: 28 пассажиров погибли в разбившемся самолете Ан-26 под Паланой
12:55:13 7/7/2021
Трехдневный траур объявлен в Камчатском крае: 28 пассажиров погибли в разбившемся самолете Ан-26 под Паланой
Тела девяти погибших нашли на месте крушения Ан-26 на Камчатке
12:38:38 7/7/2021
Тела девяти погибших нашли на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Мертвым нашли пропавшего 17-летнего жителя Новосибирска спустя семь месяцев поиска
12:21:29 7/7/2021
Мертвым нашли пропавшего 17-летнего жителя Новосибирска спустя семь месяцев поиска
Что нельзя делать в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи и зачем нужно разжигать костры 7 июля 2021 года
12:20:25 7/7/2021
Что нельзя делать в великий праздник Рождества Иоанна Предтечи и зачем нужно разжигать костры 7 июля 2021 года