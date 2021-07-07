Как не утопить Бердск в фекалиях, ответил директор КБУ Пронюшкин после выброса стоков в Обское море
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Как не утопить Бердск в фекалиях, ответил директор КБУ Пронюшкин после выброса стоков в Обское море

12:24:507/7/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Купаться в море уже можно - вода прошла естественную фильтрацию.

Директор КБУ Анатолий Пронюшкин на пресс-подходе рассказал подробности аварии на канализационном коллекторе

Авария на фекальном коллекторе, которую КБУ Бердска ликвидировал 2 июля, стала основной темой пресс-подхода директора КБУ Анатолия Пронюшкина. Сегодня, 7 июля, Анатолий Иванович рассказал, что произошло на стыке труб коллектора в районе железнодорожной станции Береговая.

- Была врезка в коллектор 800 мм, потом ее отрезали, почему отрезали, никто не знает. В месте где отрезали, по стыку появилась трещина. Сначала она была маленькая, мы ее контролировали. Вода набиралась в камеру, машина КБУ откачивала воду насосом. А потом стык разошелся, произошел выброс стоков. Если сначала было 0,3 кубометра в час, дошло до 5 кубов в час. Самое страшное, что коллектор сделан по проекту таким образом, что его невозможно отключить. Так было сделано. В 60-е годы построена система канализации. Износ 100%. Начали делать диагностику в камере, побоялись зачищать, чтобы измерить толщину. Начали зачищать, начало мокнуть. Что нужно сделать, мы знаем. Вот как это сделать?
Заменить кусок трубы 7 метров. Сделать новую врезку. Это недорого. Но как сделать? Давление в канализационном коллекторе 4 -4,5 кг. Отключить нельзя, перевести на другой коллектор невозможно. Есть два варианта замены участка трубы: все стоки сбросить в Обское море, или закрыть канализацию и утопить город Бердск в стоках, - директор КБУ Анатолий Пронюшкин объяснил ситуацию.

Мэр города Евгений Шестернин на аппаратном совещании поручил КБУ сделать дефектацию, чтобы рассчитывать на областное финансирование. Директор КБУ отметил, что к пятнице будут готовы все документы, диагностика вся выполнена.

- Надо строить параллельно ещё один коллектор. Необходимо проложить ещё одну нитку канализационных труб, сделать переврезку всех насосных канализационных станций в два коллектора, не в один, а в два, технически сделать можно, нужны деньги и время,- решение проблемы Анатолий Иванович знает, но у КБУ таких денег нет.

- Мы обслуживаем и эксплуатируем часть трубы. По логике должен быть один собственник канализационного коллектора в зоне городской агломерации. Бердск уже сталкивался с канализационной проблемой. Лет 10 назад на ГНС лопнула труба, когда затопили ГНС. Тогда просто все стекло в Обь. Поэтому рано или поздно придется делать. Лучше раньше. Пробы воды после аварии в море брали и КБУ, и Роспотребнадзор, изменений качества воды нет. Вода прошла естественную фильтрацию, - отметил Анатолий Иванович.

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канализацияавариязамена коллектора
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