Тела девяти погибших нашли на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Скорее всего, для опознания умерших придется провести генетическую экспертизу. На месте авиакатастрофы продолжаются поиски остальных жертв. Всего на борту самолета находились 28 человек.
- Поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов. Транспортировать тела будут в Палану, все для опознания здесь есть. Ожидается прилет судмедэкспертов, - сказали в администрации поселка.
Как сообщается на сайте правительства Камчатского края, к месту крушения направлены два вертолета для поиска обломков и тел погибших, а также исследования характера повреждения воздушного судна по обломкам, находящимся на берегу.
- Сейчас идет отлив, мы опасаемся, что тела может унести в море. Поэтому в оперативном порядке принято решение о привлечении к поискам водолазной службы, которая прибудет на место крушения самолета, - сказал зампредседателя правительства края Сергей Миронов.
В поиске погибших также задействованы наземные силы спасателей и волонтеры. Для определения характера погружения самолета в воду к поискам привлечено маломерное судно, после чего будет принято решение о транспортировке плавкрана. В районе Паланы сегодня сильный ветер и волны до 1,5 м.
В район крушения самолета вылетели министр транспорта России Виталий Савельев, глава Росавиации Александр Нерадько. На месте трагедии они выслушают доклады МЧС.
Напомним, следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.
06 июля 2021 года самолет Ан-26 с бортовым номером RA-26085 АО «Камчатское авиапредприятие», выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский-Палана с 22 пассажирами и 6 членами экипажа на борту не приземлился в аэропорту пункта назначения. По предварительной информации в результате поисковых мероприятий обломки воздушного судна обнаружены севернее аэродрома Палана.
В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.
Следственная группа выехала для проведения осмотра места происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, продолжаются допросы свидетелей случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.