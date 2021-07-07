В пять утра занимают очередь к врачу в красной зоне ЦГБ Бердска пациенты с лихорадкой. Начмед Рэм Волков пообещал "отладить работу за неделю"
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В пять утра занимают очередь к врачу в красной зоне ЦГБ Бердска пациенты с лихорадкой. Начмед Рэм Волков пообещал "отладить работу за неделю"

2:35:267/7/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Самое большое количество вопросов — как закрыть больничный. У многих на работе спрашивают справки, с какого по какое число человек болел. Вот за этими справками приходят в красную зону выздоровевшие люди. Чтобы снова заболеть?

В красной зоне поликлиники №1 принимают три терапевта
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Ситуация в поликлинике №1 второй день внушает надежду. Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» в городе человеку, заболевшему ОРВИ с подозрением на коронавирус попасть на прием к врачу-терапевту, чтобы определить диагноз, получить лечение, выписать больничный, потом его закрыть, очень сложно.

Третья волна заболеваемости ковидом показала, что организационно поликлиника не готова к наплыву больных. Не только не хватает врачей, но нет организации. Что делать — не понимает никто: ни пациенты, которые вызывают врача на дом, ждут его по трое суток, не дождавшись, с температурой и, возможно, коронавирусом идут в поликлинику. А в поликлинике врач в красной зоне принимает по 40 больных в день, после приема идет на вызова и думает, на сколько ещё дней хватит его здоровья и сил.

6 июля начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков начал менять систему приема пациентов. Заработал колл-центр, результаты тестов стали сообщать по телефону. Сотрудники колл-центра начали объяснять людям, где и как им откроют и закроют больничные листы. Сегодня на повторный прием стали приходить пациенты по времени.

- Надеюсь, что за неделю работу наладим. Пока многие не верят, что врач к ним приедет и идут сами в поликлинику. Сейчас этот вопрос решим,- сказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 7 июля, начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков. Посмотреть, что происходит в красной зоне после вчерашних реформ, Рэм Валерьевич зашел в 10 часов утра.

Утром сегодня на прием к терапевту люди пришли занимать очередь в 5 часов. Сдать тест на коронавирус записалось человек 50. Прошли все к 11 часам. В 10-30 в кабинет на сдачу теста было два человека, принимают анализы до 11 часов. Сегодня в красной зоне принимает три врача-терапевта. Каждый пациент задерживается в кабинете на 30-40 минут, очередь двигается, но медленно.

- Врачи работают, не отлучаясь ни на минуту. Им и в туалет некогда, и их жалко, - говорят люди в очереди. Люди у нас в городе очень хорошие. Девушке в коридоре стало плохо, просто сползла на пол. Она пришла часов в 9, была последней в очереди. Когда я попросила пропустить девушку, люди, тоже больные, но ещё имеющие силы сидеть, и место ей на стульях уступили, и пропустили без очереди к врачу. Сами оказавшиеся в трудной ситуации бердчане остаются отзывчивыми к чужой беде.

На столе на входе в красную зону сегодня распечатки с результатами теста, на случай, если кто-то всё же сам придет узнавать в поликлинику. Медсестра на входе в красную зону выясняет, что привело человека в красную зону и объясняет, что делать.

До 9 часов очередь была предоставлена сама себе. Самое большое количество вопросов — как закрыть больничный. У многих на работе спрашивают справки, с какого по какое число человек болел. Вот за этими справками приходят в красную зону выздоровевшие люди. Чтобы снова заболеть?

Начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков пообещал, что медсестры в красной зоне будут выходить в коридор и отслеживать больных, кто совсем плохо себя чувствует. Люди с пониманием относятся к чужой боли, но организовать, чтобы совсем плохо чувствующего себя человека пропустили вперед, очередь не может — там все больные.

В гараже отделения скорой помощи машин нет. Все на выезде. «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о том, что в городе организована группа автоволонтеров. Это бердчане, у которых есть машина и несколько часов свободного времени, чтобы возить врачей по вызовам. На сегодняшний день реально оказывают помощь докторам два человека. Это очень существенная помощь. Обращаемся к бердчанам с просьбой, если у вас есть возможность помочь — помогите. Контактный телефон: 8(38341) 2-99-44, участникам акции «Подвези Врача» будет оказана помощь с ГСМ.

Очередь в красной зоне, чтобы сдать тест, время 9 часов 30 мин

Через два с половиной часа после начала приема в красной зоне поликлиники №1 очередь на прием к терапевтам в три кабинета

Люди утром записывались в очередь на сдачу теста, в 10-30 все прошли

Тест к 11 часам приняли у всех

Все машины скорой помощи на выезде

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Можно организовать работу в поликлинике Бердска?

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