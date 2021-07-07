Сильные ритуалы на воду в день Ивана Купала 7 июля 2021 года

День Ивана Купалы отмечается каждый год 7 июля. Этот праздник немыслим без проведения всяческих очищающих и магических ритуалов с водой.
Вся вода в этот день обладает уникальными исцеляющими и магическими свойствами. А потому в этот день каждый просил у воды того, чего ему не хватает.
Как снять негатив водой
После захода солнца нужно выйти босиком на землю (не на асфальт и не на покрытие, а именно на траву или не землю) себя поливают с головы, чтобы вода протекала по всему телу. Воду берут из реки или колодца, если такой нет, можно набрать из под крана. Поливая себя, говорят слова заговора:
Этим заговором можно снять лёгкую порчу или сглаз.
Наговор на воду на любовь
Наговаривают слова заговора на воду для того, чтобы встретить свою любовь. Наговаривать можно на текущую воду - на реке или на стекающую воду из-под крана.
Наговор на воду для богатства
Читается на текущую воду:
Наговор на воду для исцеления
Наговаривается на воду в сосуде. Если делаете для себя, то водой нужно потом умыться, если для другого человека - то воду добавить ему в пищу или вылить у порога дома, где он живет.