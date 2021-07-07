Сильные ритуалы на воду в день Ивана Купала 7 июля 2021 года
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Сильные ритуалы на воду в день Ивана Купала 7 июля 2021 года

3:20:297/7/2021Фото: pxhere
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Наши предки всегда использовали силу и мощь этого дня для того, чтобы исполнить свои желания и исправить жизнь. Для этого всегда проводились специальные обряды с водой.

пляж, река, отдых, лето
Этот день был немыслим без купания

День Ивана Купалы отмечается каждый год 7 июля. Этот праздник немыслим без проведения всяческих очищающих и магических ритуалов с водой.

Вся вода в этот день обладает уникальными исцеляющими и магическими свойствами. А потому в этот день каждый просил у воды того, чего ему не хватает.

Как снять негатив водой

После захода солнца нужно выйти босиком на землю (не на асфальт и не на покрытие, а именно на траву или не землю) себя поливают с головы, чтобы вода протекала по всему телу. Воду берут из реки или колодца, если такой нет, можно набрать из под крана. Поливая себя, говорят слова заговора:


Этим заговором можно снять лёгкую порчу или сглаз.

Наговор на воду на любовь

Наговаривают слова заговора на воду для того, чтобы встретить свою любовь. Наговаривать можно на текущую воду - на реке или на стекающую воду из-под крана.


Наговор на воду для богатства

Читается на текущую воду:


Наговор на воду для исцеления

Наговаривается на воду в сосуде. Если делаете для себя, то водой нужно потом умыться, если для другого человека - то воду добавить ему в пищу или вылить у порога дома, где он живет.


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