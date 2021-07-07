Трехдневный траур объявлен в Камчатском крае: 28 пассажиров погибли в разбившемся самолете Ан-26 под Паланой
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Трехдневный траур объявлен в Камчатском крае: 28 пассажиров погибли в разбившемся самолете Ан-26 под Паланой

12:55:137/7/2021Фото: pixabay.com
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Постановление об этом подписал губернатор региона Владимир Солодов.

В Камчатском крае произошла авиакатастрофа

Губернатор Камчатского края объявил в регионе трёхдневный траур с 7 по 9 июля. Это связано с авиакатастрофой самолёта Ан-26, которая произошла вблизи посёлка Палана 6 июля 2021 года. На борту самолёта находилось 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, из них два ребенка.

- В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен 3-дневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия, — сообщил Владимир Солодов.

Губернатор Камчатского края провёл заседание оперативного штаба, после чего вместе с правительственной комиссией во главе с руководителем Росавиации Нерадько вылетит в Палану.

Напомним, 6 июля 2021 года в Камчатском крае произошла авиакатастрофа. Самолёт, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово) – Палана, не прибыл в пункт назначения. Спустя несколько часов поисков обломки борта были найден неподалёку от посёлка Палана.

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