Трехдневный траур объявлен в Камчатском крае: 28 пассажиров погибли в разбившемся самолете Ан-26 под Паланой

Губернатор Камчатского края объявил в регионе трёхдневный траур с 7 по 9 июля. Это связано с авиакатастрофой самолёта Ан-26, которая произошла вблизи посёлка Палана 6 июля 2021 года. На борту самолёта находилось 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, из них два ребенка.
- В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен 3-дневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия, — сообщил Владимир Солодов.
Губернатор Камчатского края провёл заседание оперативного штаба, после чего вместе с правительственной комиссией во главе с руководителем Росавиации Нерадько вылетит в Палану.
Напомним, 6 июля 2021 года в Камчатском крае произошла авиакатастрофа. Самолёт, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово) – Палана, не прибыл в пункт назначения. Спустя несколько часов поисков обломки борта были найден неподалёку от посёлка Палана.