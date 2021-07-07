Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в Вене в знак протеста

Неожиданно закончилось минувшее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. На нем делегация из России покинула зал в знак протеста против нарушения регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции.
Отметим, что речь шла о документе, который касается оценок действий Украины относительно Крыма. Этот документ предложила украинская сторона. Но вот Петр Толстой, глава российской делегации заявил, ПА ОБСЕ нарушила правила о том, что решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не парламентариев, присутствующих в зале. Также он заострил внимание на том, что наша страна хочет не диалога не конфронтации, а диалога. Но он не возможен при нарушениях регламента.
Позднее вице-спикер Госдумы сообщил о вероятном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где "будет продолжаться хамство против России". Также он отметил, что в Парламентской ассамблее ОБСЕ "был действительно жаркий день, как и в самой Вене".