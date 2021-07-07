Смертность выросла почти на 25% в Новосибирской области за июнь 2021
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Смертность выросла почти на 25% в Новосибирской области за июнь 2021

2:45:277/7/2021Фото: pixabay
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За июнь в регионе скончались почти 4 тысячи человек.

В июне в регионе стали чаще умирать люди

В Новосибирской области в июне этого года число умерших местных жителей стало почти на 25% больше, чем в мае. Уровень смертности вырос на 9% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Так, в июне 2021 года в регионе умерло 3943 человека. Это на 337 человек больше. Чем за аналогичный период прошлого года. Тогда скончались 3606 новосибирцев. ). Месяцем ранее региональные власти насчитали 3 167 смерть, следует из данных областного ЗАГС.

По данным новосибирского оперштаба, в июне 2021 года в регионе от коронавируса скончались не менее 179 человек — это примерно 4,5% от общего числа умерших.

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