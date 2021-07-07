Розыск: В Бердске мужчина в носках и кроссовках потрошит чужие машины. Узнайте воришку на видео

В Бердске правоохранители разыскивают мужчину, который совершил кражу. Как сообщили в полиции, 2 июля около 12 часов из автомобиля, припаркованного у торгового центра на улице Ленина он похитил больше четырех тысяч рублей. Мужчина открыл заднюю левую дверь автомобиля, проник в салон и через несколько минут ушел в сторону дома 35 по улице Ленина города Бердска. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Стражи порядка ведут розыск преступника. Приметы подозреваемого: мужчина на вид 30-40 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, был одет в светлую футболку, черную бейсболку, шорты, в носках и кроссовках. Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-41-12, 232-81-38, 8-98-306-34-07. Конфиденциальность гарантирована.