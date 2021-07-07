В Тюмени захвачено отделение Сбербанка: Видео с заложниками
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В Тюмени захвачено отделение Сбербанка: Видео с заложниками

2:24:287/7/2021Фото: скрин с видео
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В заложниках находятся несколько человек.

Заложников захватили прямо в банке

Сегодня, 7 июля, в Тюмени произошло серьезное ЧП. Там захватили заложников в отделении Сбербанка. Все произошло на улице Молодежной. В сети появилось видео с места происшествия.

На нем можно заметить, как силовики выставили оцепление вокруг финансового учреждения. По некоторым данным, внутри банка находятся два или три человека. Их держат в заложниках.

Местные СМИ сообщают, что идет подготовка к штурму банка. Захватчик требует выдать ему 15 миллионов рублей. Также по его словам, у него при себе взрывное устройство, которое он изготовил сам.

В экстренных службах отметили, что жильцов дома, на первом этаже которого расположен банк, экстренно эвакуировали.
В ГУ МВД России по Тюменской области дали официальный комментарий относительно происходящего:

- В 9 часов 20 минут (7.20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт г. Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.

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