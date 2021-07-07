Белоснежный туалет без крышки бочка в поликлинике №1 ЦГБ Бердска: Смотрите на фото, куда ходят пациенты из красной зоны
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Белоснежный туалет без крышки бочка в поликлинике №1 ЦГБ Бердска: Смотрите на фото, куда ходят пациенты из красной зоны

3:06:347/7/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Мусора в туалете нет. Здесь очень тщательно моют и убирают.

Туалет в поликлинике №1 ЦГБ Бердска

Сегодня, 7 июля, «Курьер. Среда. Бердск» случайно посетил туалет поликлиники №1 ЦГБ Бердска. Туалет для всех, расположен на 1 этаже. Посетителей туалета, наверное, много. В поликлинике за день бывает очень большое количество людей.

Очень чисто. Этому кафелю на полу, наверное, 50 лет. Отмыты все уголки. Механизм унитаза, вероятно, ломается от частого использования, крышки на бачке нет. Но сам унитаз, бачок и раковина белые и чистые. Стены покрашены и облупились, двери живут из последних сил, уже не закрываются, но не сдаются.

Мусора в туалете нет. Здесь очень тщательно моют и убирают. Батарея ржавая.

Щеколда не работает

Раковина в туалете и кран

Двери в туалет

Чисто в туалете, но очень бедно

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