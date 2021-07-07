Главные опасности и запреты Новолуния в Раке: Почему стоит быть осторожнее 10 июля 2021 года

Каждый месяц луна проходит стадию обновления, набирает полную силу, затем вновь ее теряет и снова обновляется. Конечно, такое положение дел условно - фактически с луной ничего не происходит, просто меняемся процент ее освещённости солнцем. Когда луна полностью погружается в тень Земли, мы ее не видим на небосклоне, а такой день в лунном месяце называется Новолунием.
В июле 2021 года новолуние произойдёт 10 числа, в 4.16 по московскому времени. Луна в этот день будет располагаться в знаке Рака. Этот знак отличается стабильностью, а потому крайне не желательно в этот день стремиться что-то кардинально менять в своей жизни, если все и так идет хорошо.
Если настроиться на позитив в этот день, то можно будет покончить с полосой неудач, закончить тяготящие вас отношения, найти свою любовь, если вы одиноки.
Не желательно сегодня решаться на перемену места работы или жительства, не стоит планировать на этот день регистрацию брака или развод.
Нельзя пребывать в раздраженном состоянии, желать кому-то зла, ругаться, вступать в споры.
Нельзя перегружать организм излишними физическими нагрузками.
Не рекомендуется планировать на этот день заключение сделок и крупные покупки. Не оформляйте кредит и не давайте в долг.