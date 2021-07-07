Почему более смертоносный и заразный штамм коронавируса Lambda не вытесняет Delta, недоумевают ученые

Штамм коронавируса Lambda был обнаружен у путешественника в карантине отеля в Новом Южном Уэльсе.
Проблемный вариант Lambda Covid был обнаружен в 31 стране после того, как Австралия стала последней страной, которая его обнаружила.
Мутантный штамм привлек внимание руководителей Всемирной организации здравоохранения после того, как был обнаружен в Великобритании, США и Германии.
Предполагалось, что болезнь зародилась в Перу прошлым летом, но она быстро распространилась по спирали и сейчас составляет почти 81 процент случаев заболевания в этой южноамериканской стране.
Врачи, наблюдающие за его ростом, опасаются, что он распространяется легче, чем другие штаммы, включая индийскую версию, вызвавшую хаос во всем мире.
Но ученые, занимающиеся отслеживанием коронавируса, озадачены, как передается этот варианта, учитывая, что он был впервые обнаружен в Великобритании в феврале и еще не реализован.
Им еще предстоит найти какие-либо доказательства того, что этот вариант на самом деле более заразен, чем существующие штаммы, включая Delta или Delta Plus.
Другие также настаивают на том, что нет никаких доказательств того, что он более опасен, несмотря на то, что некоторые врачи связывают его распространение с Перу, где самый высокий уровень смертности от Covid в мире.
И в проблеске надежды ученые обнаружили, что уколы Pfizer и Moderna эффективны в снижении риска серьезных заболеваний, вызванных штаммом.
Сегодня выяснилось, что Австралия стала последней страной, обнаружившей лямбду. Но это дело также датируется несколькими месяцами.
Согласно национальной геномной базе данных AusTrakka, этот вариант был обнаружен у путешественника, который застрял в карантине отеля в Новом Южном Уэльсе в апреле.
Штамм, также известный ученым как C.37, был отмечен ВОЗ в прошлом месяце как «представляющий интерес» из-за его высокой трансмиссивности.
Нет никаких свидетельств того, что штамм начал распространяться среди населения Австралии.
Профессор Пабло Цукаяма из Университета Каэтано Эредиа в Лиме сказал, что штамм «взорвался» в Перу, и на новый вариант приходится 82% текущих случаев.
Он сказал Financial Times, что в декабре, когда он был впервые обнаружен, он составлял только один из каждых 200 образцов.
«Это предполагает, что скорость его передачи выше, чем у любого другого варианта», - сказал профессор Цукаяма.
Но другие эксперты попытались снизить опасения по поводу этого варианта, заявив, что нет никаких доказательств того, что он представляет большую угрозу, чем другие варианты.
Хайро Мендес Рико, советник по новым вирусным заболеваниям Панамериканской организации здравоохранения, сказал FT: «На данный момент нет доказательств того, что он более агрессивен, чем другие варианты.
«Возможно, у него более высокий уровень заражения, но над этим нужно проделать больше работы».
Директор крупнейшего британского центра секвенирования геномов Covid, доктор Джеффри Барретт, сказал, что трудно «понять» угрозу, исходящую от этого варианта.
«Одна из причин, по которой трудно понять угрозу, исходящую от Lambda, используя вычислительные или лабораторные данные, заключается в том, что она имеет довольно необычный набор мутаций по сравнению с другими вариантами».
Мутантный штамм несет мутацию L452Q, которая, по мнению ученых, делает его более передаточным.
Опасения по поводу его серьезности впервые высказало министерство здравоохранения Малайзии.
Сообщается, что вчера он написал в Твиттере: «Сообщалось, что штамм Lambda произошел из Перу, страны с самым высоким уровнем смертности в мире».
Он отметил, что исследователи обеспокоены тем, что этот вариант может быть «более заразным, чем вариант Дельта», утверждают малазийские новостные сайты.
Служба общественного здравоохранения Англии сделала лямбда «расследуемым вариантом» в июне после того, как шесть случаев были обнаружены у вернувшихся путешественников.
С тех пор в Великобритании были обнаружены два новых случая.
Чилийские ученые, изучавшие образцы крови, взятые у медицинских работников, первоначально обнаружили, что вариант лямбда имеет мутацию L452Q.
Мутация аналогична мутации L452R в вариантах Delta и Epsilon, которые, по мнению исследователей, делают ее более заразной.
Секвенирование в Перу и соседнем Чили, где было зарегистрировано большинство случаев штамма, оставляет желать лучшего по сравнению с Великобританией и США.
На этот штамм приходится всего 0,3 процента инфекций в США и менее 0,1 процента в Великобритании.
Вирусолог из Университета Квинсленда Кирсти Шорт заявила, что необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем классифицировать лямбда как более заразную, чем вариант Дельта.
«Это очень предварительная информация», - сказал доктор Шорт в интервью ABC .
«Это хорошая отправная точка, но я бы точно не стал делать из этого никаких выводов в отношении клиники».
Это произошло после того, как исследование Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета показало, что вакцины Pfizer и Moderna эффективны против этого штамма.
Источник: dailymail.co.uk