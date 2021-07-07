В Британии анонсировали новые заходы военных кораблей в "воды Украины" вблизи Крыма после инцидента с Defender
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В Британии анонсировали новые заходы военных кораблей в "воды Украины" вблизи Крыма после инцидента с Defender

2:45:467/7/2021Фото: pixabay
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Премьер-министр страны считает, что имеет на это полное право.

Британия планирует и дальше вторгаться в границы России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время слушаний в Палате общин сообщил, что ВМС страны продолжат заходить в территориальные воды Украины. Он рассказал об этом, комментирую инцидент с эсминцем Defender.

По словам британского министра, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом.

- Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать, - заявил Рааб.

Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Но журналист, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Напомним, конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

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