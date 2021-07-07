В Тюмени задержали мужчину, который захватил заложников в Сбербанке
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В Тюмени задержали мужчину, который захватил заложников в Сбербанке

2:35:487/7/2021Фото: скрин с видео
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Мужчина сам признался правоохранителям, что состоится на учете в психиатрическом диспансере.

Мужчину, захватившего Сбербанк, задержали в Тюмени

В Тюмени задержали мужчину, который захватил отделение Сбербанка. К счастью, никто не пострадал.

- Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу задержанию преступника, - сообщили в банке.

Также известно, что мужчине все же передали 15 миллионов рублей, которые он требовал. А при выходе из банка его задержали. При себе у него обнаружили муляж взрывного устройства. Также известно, что он стоит на учете у психиатра.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Тюмени произошло серьезное ЧП. Там захватили заложников в отделении Сбербанка. Все произошло на улице Молодежной. В сети появилось видео с места происшествия.

На нем можно заметить, как силовики выставили оцепление вокруг финансового учреждения. По некоторым данным, внутри банка находятся два или три человека. Их держат в заложниках.

Местные СМИ сообщали, что идет подготовка к штурму банка. Захватчик требует выдать ему 15 миллионов рублей. Также по его словам, у него при себе взрывное устройство, которое он изготовил сам.

В экстренных службах отметили, что жильцов дома, на первом этаже которого расположен банк, экстренно эвакуировали.

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