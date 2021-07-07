ПФР объявил категории россиян, которые уходят на пенсию в 2021 года
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ПФР объявил категории россиян, которые уходят на пенсию в 2021 года

2:37:597/7/2021Фото: pixabay.com
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За установлением пенсии смогут обратиться и граждане, которые приобретут во втором полугодии право на установление досрочной страховой пенсии.

За установлением пенсии смогут обратиться и граждане, которые приобретут во втором полугодии право на установление досрочной страховой пенсии

Целый ряд категорий граждан приобретут право на установление пенсии во втором полугодии 2021 года.

В соответствии с нормами действующего законодательства во втором полугодии текущего года за установлением страховой пенсии по старости на общих основаниях могут обратиться женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, т.е. достигшие возраста 56,5 лет и 61,5 года соответственно. При этом помимо достижения возраста для получения права на установление страховой пенсии по старости им необходимо не менее 12 лет страхового стажа и минимальное количество пенсионных коэффициентов – 21. Напомним, что в страховой стаж для установления страховой пенсии по старости включаются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды (периоды ухода за детьми, службы в армии, ухода за нетрудоспособными и т.д.).

Также за установлением пенсии смогут обратиться и граждане, которые приобретут во втором полугодии право на установление досрочной страховой пенсии. К их числу относятся:

работники, занятые во вредных и опасных производствах (условиях труда). Например, шахтеры, спасатели, водители общественного транспорта и другие работники, если за них работодатели уплачивали дополнительные взносы на пенсионное страхование;
граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также летчики-испытатели;
педагоги и медики, у которых выработан спецстаж и истек необходимый срок после его выработки (в соответствии с переходным периодом). Напомним, что обратиться за назначением досрочной пенсии по старости пед и медработники могут через определенное количество времени после выработки спецстажа. Так, во втором полугодии текущего года досрочные пенсии будут назначаться тем, кто выработали требуемый стаж в первом полугодии 2020 года;
представители творческих профессий (у них правила установления досрочных пенсий аналогичны пед и мед работникам, но свои требования по спецстажу);
лица, которым пенсия устанавливается досрочно по социальным мотивам (многодетные мамы, родители или опекуны инвалидов с детства, «северяне»).
С полным списком категорий граждан, имеющих право на установление страховой пенсии по старости досрочно, можно ознакомиться на сайте ПФР.

За установлением пенсии могут обратиться и граждане, выработавшие 37 и 42 года (соответственно женщины и мужчины) стажа, но не ранее, чем по достижении возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины. При исчислении страхового стажа для назначения данной пенсии в него включаются только периоды работы, которые выполнялись на территории РФ, и за которые начислялись и уплачивались взносы в ПФР.

Лица, потерявшие трудоспособность, которым установлена группа инвалидности, могут в любое время обратиться за установлением пенсии по инвалидности. Помимо пенсии им будут установлены и иные выплаты по линии ПФР, предусмотренные для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Данные выплаты, как и пенсии по инвалидности, устанавливаются по данным ФРИ – Федерального реестра инвалидов.

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