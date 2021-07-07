Шок: От коронавируса умерли 11 пациентов в больницах Новосибирской области за сутки на 7 июля

По данным оперативного штаба на утро 7 июля в регионе зарегистрировано 48 055 случаев коронавируса (+185 за сутки), в том числе у 3 301 ребенка. 42 274 пациента выздоровели (+116 за сутки).
Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 61, 73, 83, 84 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 35, 65, 76, 81, 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 119 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 378 пациентов, в том числе 93 ребенка.
В отделениях реанимации находятся 365 человек. На ИВЛ – 63 пациента.
Всего в Новосибирской области сделан 1 914 957 тестов на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 323 обращения.