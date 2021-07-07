Дырявые кресла обмотанные скотчем в МФЦ Бердска проверят депутаты Заксобрания Новосибирской области

В Бердске местные жители пожаловались на дырявые и обмотанные скотчем кресла в местном отделении МФЦ. После этого Законодательное собрание региона собирается проверить работу центра. Также они будут проводить неофициальные инспекции таких учреждений.
- Здесь ежедневно бывают десятки посетителей, от государственной организации они ждут комфортных условий, в которых можно ждать своей очереди, задать вопросы и получить консультацию. Сегодня зона приема посетителей МФЦ в Бердске не выглядит достойно, - сообщили горожане порталу Тайга.инфо.
В пресс-службе Заксобрания подтвердили, что такая жалоба действительно поступила и отметили, что это просто недопустимо. А депутаты намерены постоянно проводить проверки таких офисов в районах региона.
- Неофициальные проверки помогут выяснить, как оборудованы офисы „Мои документы“ и насколько удобно находиться в этих помещениях. В случае, если сложности возникают не только в Бердске, необходимо будет принимать комплексное решение, и для его разработки пригласят специалистов минэкономразвития, — сообщили в пресс-службе.