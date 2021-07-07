Дырявые кресла обмотанные скотчем в МФЦ Бердска проверят депутаты Заксобрания Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дырявые кресла обмотанные скотчем в МФЦ Бердска проверят депутаты Заксобрания Новосибирской области

3:43:137/7/2021Фото: местные жители
0

Бердчане возмущены таким состояние офиса центра.

В МФЦ кресла уже давно просятся на мусорку

В Бердске местные жители пожаловались на дырявые и обмотанные скотчем кресла в местном отделении МФЦ. После этого Законодательное собрание региона собирается проверить работу центра. Также они будут проводить неофициальные инспекции таких учреждений.

- Здесь ежедневно бывают десятки посетителей, от государственной организации они ждут комфортных условий, в которых можно ждать своей очереди, задать вопросы и получить консультацию. Сегодня зона приема посетителей МФЦ в Бердске не выглядит достойно, - сообщили горожане порталу Тайга.инфо.

В пресс-службе Заксобрания подтвердили, что такая жалоба действительно поступила и отметили, что это просто недопустимо. А депутаты намерены постоянно проводить проверки таких офисов в районах региона.

- Неофициальные проверки помогут выяснить, как оборудованы офисы „Мои документы“ и насколько удобно находиться в этих помещениях. В случае, если сложности возникают не только в Бердске, необходимо будет принимать комплексное решение, и для его разработки пригласят специалистов минэкономразвития, — сообщили в пресс-службе.

Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Легендарная певица скончалась после продолжительной болезни
депутатымфцпроверка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вас устраивает состояние МФЦ в городе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДырявые кресла обмотанные скотчем в МФЦ Бердска проверят депутаты Заксобрания Новосибирской области
3:43:13 7/7/2021
Дырявые кресла обмотанные скотчем в МФЦ Бердска проверят депутаты Заксобрания Новосибирской области
В России выявили 23 962 новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля
3:39:51 7/7/2021
В России выявили 23 962 новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля
В Кемерове на реке столкнулись катер и водная ватрушка с отдыхающими. Мужчину везли в больницу
3:29:25 7/7/2021
В Кемерове на реке столкнулись катер и водная ватрушка с отдыхающими. Мужчину везли в больницу
Сильные ритуалы на воду в день Ивана Купала 7 июля 2021 года
3:20:29 7/7/2021
Сильные ритуалы на воду в день Ивана Купала 7 июля 2021 года
БердскВо взятке сотруднику ФСБ в размере 100 тыс. рублей обвиняют жителя Бердска
3:17:38 7/7/2021
Во взятке сотруднику ФСБ в размере 100 тыс. рублей обвиняют жителя Бердска
Шок: От коронавируса умерли 11 пациентов в больницах Новосибирской области за сутки на 7 июля
3:10:10 7/7/2021
Шок: От коронавируса умерли 11 пациентов в больницах Новосибирской области за сутки на 7 июля
БердскБелоснежный туалет без крышки бочка в поликлинике №1 ЦГБ Бердска: Смотрите на фото, куда ходят пациенты из красной зоны
3:06:34 7/7/2021
Белоснежный туалет без крышки бочка в поликлинике №1 ЦГБ Бердска: Смотрите на фото, куда ходят пациенты из красной зоны
БердскРозыск: В Бердске мужчина в носках и кроссовках потрошит чужие машины. Узнайте воришку на видео
2:54:08 7/7/2021
Розыск: В Бердске мужчина в носках и кроссовках потрошит чужие машины. Узнайте воришку на видео
Вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна и эффективна заявили ученые Европы в журнале Nature
2:45:53 7/7/2021
Вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна и эффективна заявили ученые Европы в журнале Nature
В Британии анонсировали новые заходы военных кораблей в "воды Украины" вблизи Крыма после инцидента с Defender
2:45:46 7/7/2021
В Британии анонсировали новые заходы военных кораблей в "воды Украины" вблизи Крыма после инцидента с Defender