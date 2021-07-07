В Кемерове на реке столкнулись катер и водная ватрушка с отдыхающими. Мужчину везли в больницу

В Кемерове сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России начали проверку по факту ЧП, которое произошло 4 июля. Тогда, на реке Томь в черте Кемерова столкнулись катер и водная ватрушка. Известно, что 54-летний судоводитель буксировал на тросе ватрушку с двумя отдыхающими. В результате столкновения надувного снаряда и встречного катера пострадал один из мужчин.
Его с сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и позвоночника доставили в одну из больниц города. Сейчас проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные нарушения правил управления плавательными средствами и безопасности при оказании услуг.