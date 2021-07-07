Новолуние в Раке 9 июля 2021 года подарит сказочные перемены в жизни трем знакам зодиака

Новолуние в Раке наступает на этой неделе, и пора нажать кнопку сброса для всех знаков зодиака.
Если у вас когда-либо было такое чувство желания начать все сначала, есть хороший шанс, что вы сможете воспользоваться этим, начиная с 9 июля, когда новолуние в Раке поднимется над нами, пишет yourtango.com.
После новолуния в Раке 9 июля 2021 года три знака зодиака получают новый старт: Рак, Стрелец и Скорпион.
Этот день имеет большой потенциал, и если мы приложим все усилия, мы сможем вступить в совершенно новый этап нашей жизни - тот, который работает на нас, дает нам энергию и уравновешивает нас.
Что будет заметно и интересно в Новолунии в Раке, так это то, что все решения будут приниматься дома.
Это также означает, что то, что мы делаем в этот день, будет вращаться вокруг дома, поскольку мы рассматриваем дом как свое безопасное место - место, где мы можем все обдумать и спланировать будущее, не отвлекаясь от окружающего мира.
Луна в Раке олицетворяет дом, безопасность, духовность и чувствительность.
То, как такой переход может привести к новым началам, объясняется тем фактом, что эти новые начинания закладываются в наших умах в безопасной и заслуживающей доверия среде - в доме.
Другими словами, здесь мы не думаем на ходу и не принимаем опрометчивых, импульсивных решений; мы не торопимся, чтобы все обдумать, чтобы наши следующие шаги были мирными и упорядоченными.
В то время как каждый знак зодиака может приобщиться к этой яркой новой возможности, некоторые знаки будут поглощать энергию Новолуния Рака, как губка. Эти знаки ...
Рак (21 июня - 22 июля)Если вы родились под знаком Рака, вы всегда реагируете на астрологические события, связанные с Раком, и это Новолуние не будет для вас исключением с точки зрения ощутимого опыта.
У вас будет шанс изменить себя к лучшему, и это во многом связано со здоровьем. Психологически и физически вы жаждали перемен.
Возможно, вы пережили это мучительное ощущение того, что оказались в колее; неуверенный в своем следующем шаге, но искренне желающий получить руководство по этому поводу.
Здесь необходимо разрешение - такое, которое вы даете себе, - такое, которое необходимо для того, чтобы отпустить и двигаться дальше.
В этот день вы можете дать себе новую жизнь, но вы должны доверять своему собственному принятию решений и идее, что у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть внутренняя сила, чтобы измениться и лучше заботиться о себе.
Домашний аспект Рака также связан с тем, что мы делаем дома - заботимся о себе, отдыхаем, готовим еду.
Что вам нужно для этого Новолуния, так это смириться со своим собственным потенциалом ... и затем действовать в соответствии с ним. Вы в безопасности и, самое главное, можете.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Это Новолуние в Раке будет особенно интересно вам, Скорпион, потому что оно пробудит в вас желание продолжить свое образование.
Потенциал для нового старта в этом смысле буквально - вас направляют к тому, чтобы узнать больше по выбранной вами теме.
Если вам всегда было интересно изучать новый язык - сейчас самое время начать.
То же самое касается любой интересующей вас темы, которой вы никогда не занимались из-за лени или нехватки времени.
Луна в Раке будет щекотать ваше любопытство , и для вас очень благоприятно выйти и найти то, что вы ищете, будь то образование, поездка на новую землю или даже другой подход к тому, как вы поддерживаете свое здоровье.
Что здесь важнее всего, так это то, что вам дается возможность сделать больше из себя, и такой человек, как вы, всегда извлекает выгоду из изменений.
Пришло время проявить удивительное бесстрашие Скорпиона. Воспользуйтесь шансом или шансами, которые представятся вам. Это того стоит.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)В то время как вы всегда думаете о себе как о независимом, автономном и свободном, вы можете обнаружить, что во время этого Новолуния в Раке вы могли бы сделать себе хороший поворот, обратившись к другим за помощью и работой.
Когда вы думаете о новом начале, ваш ум уходит далеко, но редко включает в себя других людей.
Дело не в том, что вы асоциальны, но вы не доверяете другим настолько, насколько доверяете себе, что имеет смысл ... в определенной степени.
Чего не хватает в вашей жизни, так это того социального взаимодействия, этой привязанности к другим людям, и эта лунация ( событие, аспект или переход, связанное с Луной) предоставляет вам безопасное пространство, чтобы начать свое путешествие, ну, в общем, стать более социальным.
Вы всегда были настроены так, что если вам нужно что-то сделать, вы делаете это сами. Это все хорошо, но это одиноко, и никто не знает этого больше, чем вы, Стрелец.
Это новое начало о людях - друзьях, семье.
Посмотрите, сможете ли вы использовать великолепную силу Новолуния в Раке как стимул для того, чтобы протянуть руку и узнать, насколько вы на самом деле любимы и как приятно работать и играть с другими.
Вы ничего не потеряете, поделившись своим духом, ваша щедрость духа вознаградит вас десятикратно.