Новолуние в Раке 9 июля 2021 года подарит сказочные перемены в жизни трем знакам зодиака
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Новолуние в Раке 9 июля 2021 года подарит сказочные перемены в жизни трем знакам зодиака

10:35:187/7/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Если у вас когда-либо было такое чувство желания начать все сначала, есть хороший шанс, что вы сможете воспользоваться этим, начиная с 9 июля.

Луна в Раке олицетворяет дом, безопасность, духовность и чувствительность

Новолуние в Раке наступает на этой неделе, и пора нажать кнопку сброса для всех знаков зодиака.

Если у вас когда-либо было такое чувство желания начать все сначала, есть хороший шанс, что вы сможете воспользоваться этим, начиная с 9 июля, когда новолуние в Раке поднимется над нами, пишет yourtango.com.

После новолуния в Раке 9 июля 2021 года три знака зодиака получают новый старт: Рак, Стрелец и Скорпион.

Этот день имеет большой потенциал, и если мы приложим все усилия, мы сможем вступить в совершенно новый этап нашей жизни - тот, который работает на нас, дает нам энергию и уравновешивает нас.

Что будет заметно и интересно в Новолунии в Раке, так это то, что все решения будут приниматься дома.

Это также означает, что то, что мы делаем в этот день, будет вращаться вокруг дома, поскольку мы рассматриваем дом как свое безопасное место - место, где мы можем все обдумать и спланировать будущее, не отвлекаясь от окружающего мира.

Луна в Раке олицетворяет дом, безопасность, духовность и чувствительность.

То, как такой переход может привести к новым началам, объясняется тем фактом, что эти новые начинания закладываются в наших умах в безопасной и заслуживающей доверия среде - в доме.

Другими словами, здесь мы не думаем на ходу и не принимаем опрометчивых, импульсивных решений; мы не торопимся, чтобы все обдумать, чтобы наши следующие шаги были мирными и упорядоченными.

В то время как каждый знак зодиака может приобщиться к этой яркой новой возможности, некоторые знаки будут поглощать энергию Новолуния Рака, как губка. Эти знаки ...

Рак (21 июня - 22 июля)

Если вы родились под знаком Рака, вы всегда реагируете на астрологические события, связанные с Раком, и это Новолуние не будет для вас исключением с точки зрения ощутимого опыта.

У вас будет шанс изменить себя к лучшему, и это во многом связано со здоровьем. Психологически и физически вы жаждали перемен.

Возможно, вы пережили это мучительное ощущение того, что оказались в колее; неуверенный в своем следующем шаге, но искренне желающий получить руководство по этому поводу.

Здесь необходимо разрешение - такое, которое вы даете себе, - такое, которое необходимо для того, чтобы отпустить и двигаться дальше.

В этот день вы можете дать себе новую жизнь, но вы должны доверять своему собственному принятию решений и идее, что у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть внутренняя сила, чтобы измениться и лучше заботиться о себе.

Домашний аспект Рака также связан с тем, что мы делаем дома - заботимся о себе, отдыхаем, готовим еду.

Что вам нужно для этого Новолуния, так это смириться со своим собственным потенциалом ... и затем действовать в соответствии с ним. Вы в безопасности и, самое главное, можете.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Это Новолуние в Раке будет особенно интересно вам, Скорпион, потому что оно пробудит в вас желание продолжить свое образование.

Потенциал для нового старта в этом смысле буквально - вас направляют к тому, чтобы узнать больше по выбранной вами теме.

Если вам всегда было интересно изучать новый язык - сейчас самое время начать.

То же самое касается любой интересующей вас темы, которой вы никогда не занимались из-за лени или нехватки времени.

Луна в Раке будет щекотать ваше любопытство , и для вас очень благоприятно выйти и найти то, что вы ищете, будь то образование, поездка на новую землю или даже другой подход к тому, как вы поддерживаете свое здоровье.

Что здесь важнее всего, так это то, что вам дается возможность сделать больше из себя, и такой человек, как вы, всегда извлекает выгоду из изменений.

Пришло время проявить удивительное бесстрашие Скорпиона. Воспользуйтесь шансом или шансами, которые представятся вам. Это того стоит.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В то время как вы всегда думаете о себе как о независимом, автономном и свободном, вы можете обнаружить, что во время этого Новолуния в Раке вы могли бы сделать себе хороший поворот, обратившись к другим за помощью и работой.

Когда вы думаете о новом начале, ваш ум уходит далеко, но редко включает в себя других людей.

Дело не в том, что вы асоциальны, но вы не доверяете другим настолько, насколько доверяете себе, что имеет смысл ... в определенной степени.

Чего не хватает в вашей жизни, так это того социального взаимодействия, этой привязанности к другим людям, и эта лунация ( событие,  аспект или переход, связанное с Луной) предоставляет вам безопасное пространство, чтобы начать свое путешествие, ну, в общем, стать более социальным.

Вы всегда были настроены так, что если вам нужно что-то сделать, вы делаете это сами. Это все хорошо, но это одиноко, и никто не знает этого больше, чем вы, Стрелец.

Это новое начало о людях - друзьях, семье.

Посмотрите, сможете ли вы использовать великолепную силу Новолуния в Раке как стимул для того, чтобы протянуть руку и узнать, насколько вы на самом деле любимы и как приятно работать и играть с другими.

Вы ничего не потеряете, поделившись своим духом, ваша щедрость духа вознаградит вас десятикратно.

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