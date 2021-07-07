Шокирована критично низким количеством антител после вакцинации против коронавируса жительница Бердска. История из первых уст
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Шокирована критично низким количеством антител после вакцинации против коронавируса жительница Бердска. История из первых уст

4:19:587/7/2021,София МальцеваФото: glav.su
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"Я поставила две прививки в бердской ЦГБ на ул. Островского. Первую поставила 28 апреля 2021 года, а 20 мая - вторую прививку. Тест я сделала 30 июня, через 40 дней после второй прививки", - рассказала бердчанка.

"У них как-раз осталась последняя доза “ЭпиВакКороны”
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась жительница Бердска, которая решила проверить уровень антител в крови после вакцинации против коронавируса. Когда пришел результат, то женщина была очень удивлена, поскольку результат антител оказался крайне мал.

- Я поставила две прививки в бердской ЦГБ на ул. Островского. Первую поставила 28 апреля 2021 года, а 20 мая - вторую прививку. Тест я сделала 30 июня, через 40 дней после второй прививки.

Когда пришел результат из лаборатории “Сиблабсервис” Татьяна очень удивилась, поскольку обнаружила крайне низкий уровень антител:

- По показателям у меня 0,5 ед. Я читала, это значит, что их почти совсем нет. Если было хотя бы 8-9, то я бы не волновалась, а так меньше десяти считается - отрицательным. То есть, низкий уровень антител. Кроме того, мне сказали, что тест делали на системе “Вектора”, - поделилась Татьяна. И добавила, что была уверена в своей защищенности, когда поставила прививку.

- А потом оказалось, что я вообще никак не защищена. И теперь у меня остро встал вопрос - в чем же дело? Могу только предположить, что эта вакцина оказалась пустышкой или была просрочена, то есть не соблюдались правила ее хранения: когда была ампула вскрыта? Что мне вкалывали? По крайней мере второй раз - я не знаю, - задалась вопросами Татьяна.

Кроме того, она рассказала, как пришла ставить вакцину:

- Когда я пришла ставить вакцину, мне сказали, что у них как-раз осталась последняя доза “ЭпиВакКороны”, я очень обрадовалась, что успела и не придется приходить снова. После первой прививки у меня состояние мутное было, я вернулась домой, потом на работу пошла, а после второй у меня сначала температура пару дней продержалась. Я на это не обратила внимания, показалось, что так и должно быть. Может люди просто не делали тест после прививки. Потому что все доверяют прививке, а в действительности вот как выходит. И что теперь с этим делать, я не знаю.

Стоит отметить, что врачи низкий уровень антител не считают плохим, объясняя его следующим образом:

- На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет, — рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко.

Также эксперт добавил, что ВОЗ и Минздрав не советуют сдавать тесты на антитела, отдавая предпочтение вакцинации, а затем ревакцинации через определенные промежутки времени:

- Если человек вакцинировался, то он ревакцинируется через 6 месяцев - в период вспышки вируса, или через год - при снижении количества заболеваний. Это не зависит от уровня антител.

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