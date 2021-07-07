В России выявили 23 962 новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля
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В России выявили 23 962 новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля

3:39:517/7/2021Фото: pixabay
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За минувшие сутки в стране скончалмсь 725 человек с ковидом.

Число больных ковидом в России снова выросло
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 7 июля, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки, в России выявили 23 962 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 2 938 (12,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Скончались за минувшие сутки 725 человек. Больше всего в Санкт-Петербурге – 107, Москве – 104 и Иркутской области – 31.

С начала пандемии в РФ умер 140 041 пациент, больной COVID-19. Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 5 682 634 случая заражения коронавирусом. Выписано ещё 20 067 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 5 121 919.

Напомним, вчера, 6 июля в стране выявили 23 378 новых зараженных. Скончались за вчерашние сутки 737 человек. Выздоровели 18 411 пациентов.

В Москве было 5 498 новых заражённых — на 1 059 меньше, чем днём ранее. В Подмосковье заразились 2 536 человек.

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