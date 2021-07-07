На Камчатке опознали одного погибшего в авиакатастрофе с самолетом Ан-26
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На Камчатке опознали одного погибшего в авиакатастрофе с самолетом Ан-26

3:55:457/7/2021Фото: скрин с видео
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В настоящее время найдены тела девяти жертв крушения.

Девять жертв трагедии уже нашли

На Камчатке нашли тела девяти жертв крушения самолета Ан-26. Опознали пока только одного из погибших. В настоящее время на месте авиакатастрофы находится 51 спасатель.

- В настоящее время поисковые работы осложнены сильным ветром — 18 метров в секунду, туманом и высотой волны до полутора метров, —сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Межведомственная комиссия и три родственника погибших вылетели в Палану.

Напомним, пассажирский самолет Камчатских авиалиний пропал днем, 6 июля. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На его борту, по данным МЧС, находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. В основном это жители Паланы, включая главу поселка Ольгу Мохиреву, начальника мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александра Андрейкина и его жену Ольгу Андрейкину, которая возглавляет финансовое управление администрации.

На поиски были направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах. Самолет перестал выходить на связь, хотя бы технически исправен перед вылетом. Через несколько часов были обнаружены обломки самолета. Нашли их в береговой черте у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от посёлка Палана. Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Ан-26 полностью разрушен, часть его деталей смыло в море. Известно, что он заходил на посадку с моря. Самолёт Ил-38, сообщивший об этом, передал информацию вертолёту. На месте падения видно обгоревшее пятно и кабина Ан-26. Сесть там невозможно из-за слишком крутой сопки.

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