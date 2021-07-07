Когда 22 сироты и медики Бердска переедут в выкупленную бизнесменом Голубевым заброшку Минобороны, стало известно
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда 22 сироты и медики Бердска переедут в выкупленную бизнесменом Голубевым заброшку Минобороны, стало известно

4:57:527/7/2021,Маргарита МартыноваФото: Администрации Бердска
0

"Если заявит собственник квартиры на аукцион, и цена будет лучшая, то город купит квартиры. Собственник может и не заявиться на аукцион",- рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

Ускоренными темпами достраиваются дома, которые забросили военные на улице Пионерской
Сюжет: Заброшенные места Бердска
Как горячие пирожки, раскупают однушки за 1,7 млн руб. в заброшке Минобороны уже бизнесмена Голубева в Бердске. ЖК "Военный городок" начнут заселять с декабря 2021

Как горячие пирожки, раскупают однушки за 1,7 млн руб. в заброшке Минобороны уже бизнесмена Голубева в Бердске. ЖК "Военный городок" начнут заселять с декабря 2021Когда клиника Мешалкина заберет разрушающийся санаторий Речкуновки Бердска для реабилитации пациентов, стало известноЕщё 48 новости

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» мэр города Евгений Шестернин осмотрел территорию строящихся домов на улице Пионерская. Ранее эти дома были выкуплены у Министерства обороны РФ ИП Голубевым Виктором Алексеевичем, так как Министерство прекратило строительство более 10 лет назад. Глава города Бердска Евгений Шестернин и предприниматель Виктор Голубев обсудили предоставление квартир сиротам и социальным работникам, например, врачам, которых не хватает в БЦГБ, в домах на улице Пионерской. Об этом информация размещена на сайте администрации Бердска.

Сегодня, 7 июля, «Курьер. Среда. Бердск» поговорил с вице-мэром города Жанной Шуровой о возможном приобретении квартир для сирот и социального найма в активно строящихся домах.
- Будет объявлен аукцион. Если заявит собственник квартиры на аукцион, и цена будет лучшая, то город купит квартиры. Собственник может и не заявиться на аукцион. В любом случае — это конкункурентная процедура. Деньги выделяются из областного бюджета,- объяснила Жанна Сергеевна.

Вице-мэр Бердска Жанна Шурова рассказала, что в очереди на получения жилья стоят 22 человека, с начала года город предоставил сиротам 3 квартиры.

- Квартиры у нас в Бердске сиротам предоставляем всегда в новом доме, мы покупаем больше метраж, по закону необходимо 30 метров, покупаем 35 и 38 кв м. Как только поступят средства из области, сразу объявим аукцион. Что касается врачей, то муниципальное жилье во временное пользование город старается выделить, но сейчас людям выгоднее приобретать свое по льготной ипотеке,- рассказала Жанна Сергеевна.

После жалобы россиянки Путину Устинов отказался от своей дачи
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
Почему огурцы и помидоры не «терпят друг друга» на одной тарелке
Звезды, которые решились но новые кардинальные изменения
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Жители Киева рассказали, как они относятся к русскому языку
Самые нелепые наряды любимых звезд (фото)
В Турцию по бюджетной путевке: россиянка не смогла молчать
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
квартирыаукциондома-заброшки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выделят деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На ИВЛ находится дочка убитой мамы на берегу Обского моря под Искитимом: Знакомая на Suzuki GrandVitara наехала на палатку с детьми
4:45:25 7/7/2021
На ИВЛ находится дочка убитой мамы на берегу Обского моря под Искитимом: Знакомая на Suzuki GrandVitara наехала на палатку с детьми
Военный корабль ВМС Испании вошел в акваторию Черного моря
4:30:57 7/7/2021
Военный корабль ВМС Испании вошел в акваторию Черного моря
БердскШокирована критично низким количеством антител после вакцинации против коронавируса жительница Бердска. История из первых уст
4:19:58 7/7/2021
Шокирована критично низким количеством антител после вакцинации против коронавируса жительница Бердска. История из первых уст
На Камчатке нашли тела 19 погибших из 28 при крушении Ан-26. Новые подробности трагедии
4:19:12 7/7/2021
На Камчатке нашли тела 19 погибших из 28 при крушении Ан-26. Новые подробности трагедии
Стюардесса реанимировала младенца с синими губами на рейсе Уфа-Сочи
4:13:39 7/7/2021
Стюардесса реанимировала младенца с синими губами на рейсе Уфа-Сочи
На Камчатке опознали одного погибшего в авиакатастрофе с самолетом Ан-26
3:55:45 7/7/2021
На Камчатке опознали одного погибшего в авиакатастрофе с самолетом Ан-26
БердскДырявые кресла обмотанные скотчем в МФЦ Бердска проверят депутаты Заксобрания Новосибирской области
3:43:13 7/7/2021
Дырявые кресла обмотанные скотчем в МФЦ Бердска проверят депутаты Заксобрания Новосибирской области
В России выявили 23 962 новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля
3:39:51 7/7/2021
В России выявили 23 962 новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля
В Кемерове на реке столкнулись катер и водная ватрушка с отдыхающими. Мужчину везли в больницу
3:29:25 7/7/2021
В Кемерове на реке столкнулись катер и водная ватрушка с отдыхающими. Мужчину везли в больницу
Сильные ритуалы на воду в день Ивана Купала 7 июля 2021 года
3:20:29 7/7/2021
Сильные ритуалы на воду в день Ивана Купала 7 июля 2021 года