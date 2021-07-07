Когда 22 сироты и медики Бердска переедут в выкупленную бизнесменом Голубевым заброшку Минобороны, стало известно

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» мэр города Евгений Шестернин осмотрел территорию строящихся домов на улице Пионерская. Ранее эти дома были выкуплены у Министерства обороны РФ ИП Голубевым Виктором Алексеевичем, так как Министерство прекратило строительство более 10 лет назад. Глава города Бердска Евгений Шестернин и предприниматель Виктор Голубев обсудили предоставление квартир сиротам и социальным работникам, например, врачам, которых не хватает в БЦГБ, в домах на улице Пионерской. Об этом информация размещена на сайте администрации Бердска.
Сегодня, 7 июля, «Курьер. Среда. Бердск» поговорил с вице-мэром города Жанной Шуровой о возможном приобретении квартир для сирот и социального найма в активно строящихся домах.
- Будет объявлен аукцион. Если заявит собственник квартиры на аукцион, и цена будет лучшая, то город купит квартиры. Собственник может и не заявиться на аукцион. В любом случае — это конкункурентная процедура. Деньги выделяются из областного бюджета,- объяснила Жанна Сергеевна.
Вице-мэр Бердска Жанна Шурова рассказала, что в очереди на получения жилья стоят 22 человека, с начала года город предоставил сиротам 3 квартиры.
- Квартиры у нас в Бердске сиротам предоставляем всегда в новом доме, мы покупаем больше метраж, по закону необходимо 30 метров, покупаем 35 и 38 кв м. Как только поступят средства из области, сразу объявим аукцион. Что касается врачей, то муниципальное жилье во временное пользование город старается выделить, но сейчас людям выгоднее приобретать свое по льготной ипотеке,- рассказала Жанна Сергеевна.