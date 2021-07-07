Военный корабль ВМС Испании вошел в акваторию Черного моря
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Военный корабль ВМС Испании вошел в акваторию Черного моря

4:30:577/7/2021Фото: pixabay
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Российское Минобороны приступило к контролю за действиями иностранного патрульного корабля.

Патрульный корабль Испании вошел в Черное море

В отношении России совершена еще одна провокация. На этот раз в акваторию Черного моря зашел корабль ВМС Испании. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

- Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании, — добавили в ведомстве.

Также известно, что корабль присоединился к учениям учениям Sea Breeze. До 10 июля в них ожидается участие пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. За всеми кораблями, которые будут принимать участие в учениях. Минобороны России тщательно следит.

Напомним, глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время слушаний в Палате общин сообщил, что ВМС страны продолжат заходить в территориальные воды Украины. Он рассказал об этом, комментирую инцидент с эсминцем Defender.

По словам британского министра, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом.

- Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать, - заявил Рааб.

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