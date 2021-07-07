В армии США будут принимать «таблетку против старения» с 2022 года
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В армии США будут принимать «таблетку против старения» с 2022 года

9:05:337/7/2021,МЕЛАНИ КЕЙДАНАХФото: pixabay.com
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Капсула включает в себя «небольшую молекулу, пригодную для человека». И рассчитывают, что она поднимет «боевую готовность войск».

Стимулятор может быть в виде таблеток

Американские военные скоро начнут испытания «таблетки против старения», которая может нейтрализовать некоторые естественно регрессивные последствия старения.

Командование специальных операций США (Socom), которое наблюдает за американскими спецоперациями, подтвердило, что оно будет отвечать за исследования. Командующий ВМС Тим Хокинс, представитель Socom, сказал, что испытания производительности начнутся в следующем году.

Он сказал: «Мы завершили доклинические исследования безопасности и дозирования в ожидании последующих тестов производительности в 2022 финансовом году».

Г-н Хокинс сказал Breaking Defense, что капсула включает в себя «небольшую молекулу, пригодную для человека».

Он пояснил, что он будет принимать нутрицевтическую форму как для гражданского населения, так и для военнослужащих.

Г-н Хокинс добавил: «Эти усилия не направлены на создание физических качеств, которые еще не существуют в природе. Речь идет о повышении боевой готовности наших сил за счет улучшения характеристик, которые обычно снижаются с возрастом. По сути, мы работаем с ведущими отраслевыми партнерами и клиническими исследовательскими институтами над разработкой нутрицевтиков в форме таблеток, которые подходят для различных целей как гражданскими, так и военными, чьи конечные преимущества могут включать повышение производительности человека, например повышенная выносливость и более быстрое восстановление после травм».

Для проведения испытаний Socom объединил усилия с частной биотехнологической лабораторией MetroBiotech.

В этом лекарстве его нутрицевтическая форма похожа на «пищевую добавку».

Их можно вводить в виде витаминных таблеток или протеинового порошка.

Источник: express.co.uk

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