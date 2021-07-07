На ИВЛ находится дочка убитой мамы на берегу Обского моря под Искитимом: Знакомая на Suzuki GrandVitara наехала на палатку с детьми
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На ИВЛ находится дочка убитой мамы на берегу Обского моря под Искитимом: Знакомая на Suzuki GrandVitara наехала на палатку с детьми

4:45:257/7/2021Фото: ГУ МВД России по НСО
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Второго пострадавшего ребенка уже выписали.

Обе девочки были доставлены в больницу с мета ЧП

Накануне стало известно о состоянии детей, на которых наехал автомобиль, пока они были в палатке на туристической стоянке в районе села Завьялово на берегу Обского моря в Искитимском районе. В больницу попали две девочки, одной из них шесть лет, второй четыре года.

Стало известно, что одну из сестер уже выписали, а вторую пришлось перевозить в областную больницу.
- Она только поступила. Она седатирована и обезболена была для перевозки. На искусственной вентиляции легких. Сейчас ей расписывают план терапии, проводят все необходимые анализы. В состоянии она тяжелом пока, – рассказала представитель пресс-службы областной больницы Виктория Перязева.

Напомним, 3 июля, в Новосибирской области произошла трагедия. Там, около пяти часов вечера на берегу Обского водохранилища (в 1,5 км от автодороги К-13 «Завьялово – Факел Революции») в районе села Завьялово Искитимского района сбили троих человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, 50-летняя женщина находилась за рулем Suzuki GrandVitara. В какой-то момент она сбила 29-летнюю женщину, которая стояла рядом с палаткой. Дальше автомобиль наехал и на саму палатку, в которой находились двое детей 3 и 6 лет.

К сожалению, женщина погибла в машине Скорой помощи от полученных травм. Двое детей были доставлены в больницу с места происшествия.

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