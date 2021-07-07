Астероид 2008 GO20 в два раза больше Биг-Бена 24 июля 2021 года приблизится к земле, предупреждает NASA

Астероид, несущийся в космосе со скоростью более 18 000 миль в час, благополучно приблизится к Земле в этом месяце, подтвердили трекеры NASA.
Астероид 2008 GO20 приблизится к Земле днем 24 июля. Траектория космического камня была рассчитана Центром изучения околоземных объектов (CNEOS) NASA - и трекеры подтвердили, что GO20 подойдет достаточно близко, чтобы пройти можно отнести к категории «близкий подход». Однако хорошие новости - астероид не представляет угрозы для нашей планеты.
В прошлом столкновения с астероидами были причиной одного из семи массовых вымираний Земли, поэтому приятно знать, что астрономы пристально наблюдают за ночным небом.
NASA заявило: «Когда они вращаются вокруг Солнца, околоземные объекты (ОСЗ) могут иногда приближаться близко к Земле. Обратите внимание, что« близкий» проход с точки зрения человека может быть очень далеким: миллионы или десятки миллионов километров».
В этом конкретном случае GO20 пройдет мимо Земли с "близкого", но безопасного расстояния 0,03283 астрономической единицы.
Единая астрономическая единица отмечает среднее расстояние от нашей планеты до Солнца - около 93 миллионов миль (149 миллионов км).
Следовательно, астероид пролетит практически незамеченным с расстояния более 3,05 миллиона миль (4,91 миллиона км), что более чем в 12 раз превышает расстояние до Луны.
Но все же есть веская причина обратить внимание на пролет этого астероида.
GO20 - довольно большой объект, сопоставимый по размеру с некоторыми знаковыми достопримечательностями Лондона.
По оценкам NASA, размер астероида составляет от 302 до 688 футов (от 92 до 210 м) в поперечнике. Судя по этим цифрам, GO20 примерно в два раза больше часовой башни Биг-Бена в Вестминстере.
Астероид летит в космосе со скоростью около 8,18 км в секунду - около 18 299 миль в час.
Для сравнения: самый быстрый в мире реактивный самолет Lockheed SR-71 Blackbird развивает скорость всего 2100 миль на галлон.
Насколько ученые могут судить, нет астероидов или комет, которые угрожали бы безопасности нашей планеты сейчас или в ближайшие несколько сотен лет.
Но иногда небольшой объект может проскользнуть мимо наших радаров и врезаться в атмосферу планеты.
В конце концов, по состоянию на июнь 2021 года вокруг Солнечной системы проносится более 26100 астероидов, сближающихся с Землей.
Самым печально известным случаем, когда небольшой астероид застал нас врасплох, стало Челябинское событие 2013 года.
15 февраля 2013 года космический камень размером с дом в небе над Челябинской областью взорвался, прежде чем упасть на землю.
В то время никто не видел приближающегося космического камня, потому что он летел к нам со стороны Солнца.
Когда астероид взорвался, взрыв вызвал ослепительную вспышку, звуковой удар и выбило окна в радиусе 200 квадратных миль.
Более 1600 человек, наблюдавших за астероидом, получили ранения, когда осколки битого стекла попали им в лицо.
Спустя пять лет после инцидента сотрудник NASA Линдли Джонсон заявила, что астероид Челябинск стал «космическим сигналом для пробуждения».
По оценкам NASA, космический камень взорвался с эквивалентом около 440 000 тонн в тротиловом эквиваленте.
Источник: express.co.uk