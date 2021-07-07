Чем отличается Sars-CoV-2 и Covid-19: как запомнить разницу
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07.07
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Чем отличается Sars-CoV-2 и Covid-19: как запомнить разницу

8:48:297/7/2021,Carina StarklaufФото: pixabay.com
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Коронавирусы были обнаружены еще в 1960-х годах. Своим названием коронавирусы обязаны своему внешнему виду.

Коронавирусы были обнаружены еще в 1960-х годах

Коронавирус получил название Sars-CoV-2, болезнь - Covid-19.

Название вируса и название болезни, которую может вызвать коронавирус, различаются.




    • Сам коронавирус получил название «Sars-CoV-2». Вы можете заразиться им.
    • Заболевание легких, которое может вызвать коронавирус, называется «Covid-19». Вы не можете напрямую заразиться Covid-19.
    • «Covid» - это аббревиатура от «Corona Virus Disease». Это переводится как «болезнь коронавируса».
    • Цифра 19 в «Covid-19» означает 2019 год. В этом году болезнь вспыхнула впервые.
    • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала заболеванию, вызванному коронавирусом, название «Covid-19».
    • Новый вариант коронавируса, который сейчас находится в обращении, называется «Sars-CoV-2».
    • Новый коронавирус очень похож на коронавирус Sars. Это произошло в 2002 и 2003 годах и унесло жизни сотни человек.
    • Из-за этого сходства новый коронавирус получил название «Sars-CoV-2».


Это означает «Корона» в «Коронавирусе».

В целом коронавирус получил свое название следующим образом:


  • Коронавирусы были обнаружены еще в 1960-х годах.
  • Слово «Корона» происходит от латинского. Это означает «корона» или «венок».
  • Исследователи назвали коронавирус в честь его формы, напоминающей венок.
  • Своим названием коронавирусы обязаны своему внешнему виду.


Источник: praxistipps.focus.de

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