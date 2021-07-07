Чем отличается Sars-CoV-2 и Covid-19: как запомнить разницу

Коронавирус получил название Sars-CoV-2, болезнь - Covid-19.
Название вируса и название болезни, которую может вызвать коронавирус, различаются.
- Сам коронавирус получил название «Sars-CoV-2». Вы можете заразиться им.
- Заболевание легких, которое может вызвать коронавирус, называется «Covid-19». Вы не можете напрямую заразиться Covid-19.
- «Covid» - это аббревиатура от «Corona Virus Disease». Это переводится как «болезнь коронавируса».
- Цифра 19 в «Covid-19» означает 2019 год. В этом году болезнь вспыхнула впервые.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала заболеванию, вызванному коронавирусом, название «Covid-19».
- Новый вариант коронавируса, который сейчас находится в обращении, называется «Sars-CoV-2».
- Новый коронавирус очень похож на коронавирус Sars. Это произошло в 2002 и 2003 годах и унесло жизни сотни человек.
- Из-за этого сходства новый коронавирус получил название «Sars-CoV-2».
Это означает «Корона» в «Коронавирусе».
В целом коронавирус получил свое название следующим образом:
- Коронавирусы были обнаружены еще в 1960-х годах.
- Слово «Корона» происходит от латинского. Это означает «корона» или «венок».
- Исследователи назвали коронавирус в честь его формы, напоминающей венок.
- Своим названием коронавирусы обязаны своему внешнему виду.
Источник: praxistipps.focus.de