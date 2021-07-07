8 июля - с Днём зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ! Уникальные открытки и сильные поздравления

Этот день посвящается смелым и сильным
И никто не посмеет иначе сказать.
Ракетные силы Великой России,
Вас с гордостью в сердце спешим поздравлять.
Артиллеристы в безмерном почете.
В нашей стране бесконечно большой.
Спасибо за то, что Вы бережете
Мирное небо над головой!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-raketnyh-voysk/stih-4.htm
Мирного неба над головою,
Ясного солнца всегда...
Бравым парням, настоящим мужчинам
Крикнем трехкратно — «Ура!».
Артиллеристам, ракетчикам смелым
Хочется нам пожелать:
Стойкости духа, здорового тела,
Чтоб нас могли защищать!
Ну а в семье пусть любовь и достаток,
Чтобы устроен был быт...
Слава и честь офицерам, солдатам,
Что держат ракетный наш Щит!
Ты не боишься шума, грохота ракет,
И звуков страшных взрыва,
Ведь ты наисмельчайший человек,
И ценим мы твоей души порывы.
Ракетные войска не для слабонервных,
Там служат только смелые мужнины,
Как ты товарищей таких нет верных,
Отважный ты, как богатырь с картины.
Поздравить с Днем Артиллериста я хочу,
Того кому важна его Отчизна!
Ты самый сильный, знаешь, не шучу,
Живи легко, хоть и судьба бывает и капризна!
Без вас, ракетчики, артиллеристы! —
Не победили б мы в войне,
И если мир сегодня в мире,
Благодарим мы вас вдвойне!
Мы не в обиду пожелаем,
Пусть не придется вам работать,
Чтоб всю неделю отдыхали,
Как будто каждый день — суббота!
Источник: pozdravok.ru