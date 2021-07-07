"У нее 22 недели, муж дома лежит с ковидом": Беременная пожаловалась на зараженную в очереди женской консультации ЦГБ Бердска

Сегодня в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Елена и рассказала, что опасность заразиться коронавирусом существует не только в красной зоне поликлиник, но и в женской консультации.
- Утром была на приеме в женской консультации нашего города. Несмотря на прием врача по времени, в коридоре очередь из 5-7 человек. Время для приема беременных, поэтому понятно, что в очереди беременные. Когда мой прием заканчивался и вопросы остались только с медсестрой, в кабинет пригласили следующую очередную беременную, она с порога рассказывает историю: «У нее 22 недели беременности, муж дома лежит с ковидом, приезжала бригада анализ взяли только у него! У нее нет признаков заболевания и поэтому, ни мазка ни, карантина ей не положено!» - с волнением Елена спрашивает, почему девушка не находится на самоизоляции и подвергает риску окружающих.
«Курьер. Среда. Бердск» связался с колл-центром ЦГБ Бердска, где нам объяснили, что если у мужа подтвержденный ковид, то всех контактных членов семьи обязательно отправляют на анализ. Возможно, у мужа коронавирус ещё не подтвердили? В красной зоне тест на коронавирус принимают каждый день. Срок готовности — трое суток.
Уточнили у Елены, диагностирован ли был ковид у мужа той девушки в женской консультации.
- Она говорила, что подтвержден, что муж лечится дома от коронавируса. А у нее, раз нет симптомов, то ей не положено направление на мазок. Врач-гинеколог тоже удивилась, что такое невозможно. Всех контактных обязательно садят на самоизоляцию и направляют на анализ. Девушка ещё спрашивала у врача, может ей платно сдать тест. Доктор при этом прием не прервала, стала осматривать девушку. Так мы все перезаражаемся, - говорит Елена.
Таким образом, по правилам, если в семье есть больной ковидом, все контактирующие с ним должны находится на самоизоляции. Если нет симптомов заражения, то тест сдают, но в любом случае самоизоляция на совести каждого. Опасность заразиться есть в любую минуту. Выход наверное один - вакцинация.