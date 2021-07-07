"У нее 22 недели, муж дома лежит с ковидом": Беременная пожаловалась на зараженную в очереди женской консультации ЦГБ Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"У нее 22 недели, муж дома лежит с ковидом": Беременная пожаловалась на зараженную в очереди женской консультации ЦГБ Бердска

5:20:367/7/2021,Маргарита МартыноваФото: pixabay
0

В красной зоне поликлиник Бердска тест на коронавирус принимают каждый день. Срок готовности — трое суток.

Будущие мамы стоят в одной очереди
Сюжет: Третья волна коронавируса
В России выявили 23 962 новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 июля

В России выявили 23 962 новых зараженных коронавирусом за сутки на 7 июляШок: От коронавируса умерли 11 пациентов в больницах Новосибирской области за сутки на 7 июляЕщё 243 новости

Сегодня в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Елена и рассказала, что опасность заразиться коронавирусом существует не только в красной зоне поликлиник, но и в женской консультации.

- Утром была на приеме в женской консультации нашего города. Несмотря на прием врача по времени, в коридоре очередь из 5-7 человек. Время для приема беременных, поэтому понятно, что в очереди беременные. Когда мой прием заканчивался и вопросы остались только с медсестрой, в кабинет пригласили следующую очередную беременную, она с порога рассказывает историю: «У нее 22 недели беременности, муж дома лежит с ковидом, приезжала бригада анализ взяли только у него! У нее нет признаков заболевания и поэтому, ни мазка ни, карантина ей не положено!» - с волнением Елена спрашивает, почему девушка не находится на самоизоляции и подвергает риску окружающих.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с колл-центром ЦГБ Бердска, где нам объяснили, что если у мужа подтвержденный ковид, то всех контактных членов семьи обязательно отправляют на анализ. Возможно, у мужа коронавирус ещё не подтвердили? В красной зоне тест на коронавирус принимают каждый день. Срок готовности — трое суток.

Уточнили у Елены, диагностирован ли был ковид у мужа той девушки в женской консультации.
- Она говорила, что подтвержден, что муж лечится дома от коронавируса. А у нее, раз нет симптомов, то ей не положено направление на мазок. Врач-гинеколог тоже удивилась, что такое невозможно. Всех контактных обязательно садят на самоизоляцию и направляют на анализ. Девушка ещё спрашивала у врача, может ей платно сдать тест. Доктор при этом прием не прервала, стала осматривать девушку. Так мы все перезаражаемся, - говорит Елена.

Таким образом, по правилам, если в семье есть больной ковидом, все контактирующие с ним должны находится на самоизоляции. Если нет симптомов заражения, то тест сдают, но в любом случае самоизоляция на совести каждого. Опасность заразиться есть в любую минуту. Выход наверное один - вакцинация.

Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
35-летняя Ольга Бузова похвасталась фигурой в бикини
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
тестбеременнаяКовид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужно соблюдать режим самоизоляции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днём семьи, любви и верности 8 июля: уникальные открытки и поздравления для самых счастливых
5:20:46 7/7/2021
С Днём семьи, любви и верности 8 июля: уникальные открытки и поздравления для самых счастливых
Бердск"У нее 22 недели, муж дома лежит с ковидом": Беременная пожаловалась на зараженную в очереди женской консультации ЦГБ Бердска
5:20:36 7/7/2021
"У нее 22 недели, муж дома лежит с ковидом": Беременная пожаловалась на зараженную в очереди женской консультации ЦГБ Бердска
Бывшей жене Аршавина требуется срочная операция
5:19:53 7/7/2021
Бывшей жене Аршавина требуется срочная операция
Дочь погибшего в Оке в ДТП на трассе под Искитимом Андрея Плугатыря добивается сурового наказания для виновницы аварии
5:13:24 7/7/2021
Дочь погибшего в Оке в ДТП на трассе под Искитимом Андрея Плугатыря добивается сурового наказания для виновницы аварии
Вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей 8-летней Насти Муравьевой пообещал губернатор Тюмени
4:58:06 7/7/2021
Вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о пропавшей 8-летней Насти Муравьевой пообещал губернатор Тюмени
БердскКогда 22 сироты и медики Бердска переедут в выкупленную бизнесменом Голубевым заброшку Минобороны, стало известно
4:57:52 7/7/2021
Когда 22 сироты и медики Бердска переедут в выкупленную бизнесменом Голубевым заброшку Минобороны, стало известно
На ИВЛ находится дочка убитой мамы на берегу Обского моря под Искитимом: Знакомая на Suzuki GrandVitara наехала на палатку с детьми
4:45:25 7/7/2021
На ИВЛ находится дочка убитой мамы на берегу Обского моря под Искитимом: Знакомая на Suzuki GrandVitara наехала на палатку с детьми
Военный корабль ВМС Испании вошел в акваторию Черного моря
4:30:57 7/7/2021
Военный корабль ВМС Испании вошел в акваторию Черного моря
БердскШокирована критично низким количеством антител после вакцинации против коронавируса жительница Бердска. История из первых уст
4:19:58 7/7/2021
Шокирована критично низким количеством антител после вакцинации против коронавируса жительница Бердска. История из первых уст
На Камчатке нашли тела 19 погибших из 28 при крушении Ан-26. Новые подробности трагедии
4:19:12 7/7/2021
На Камчатке нашли тела 19 погибших из 28 при крушении Ан-26. Новые подробности трагедии