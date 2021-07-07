Традиции и запреты чистого праздника Петра и Февронии: О чем обязательно следует помолиться в этот день?

Вот уже на протяжении 13 лет в России празднуется день семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти Муромских святых - Петра и Февроньи, которые были канонизированы православной церковью спустя 300 лет со дня своей смерти. Умерли они в глубокой старости, прожив долгую и счастливую жизнь в мире и согласии. Верующие христиане издавна почитали их, как покровителей семей.
Каждый год 8 июля христиане идут в храм, чтобы помолиться о своей семье. Молитвы помогают наладить отношения в семье, не состоящим в браке - обрести свою любовь. Просят о детях, о мире в семье, о наставлении на путь истинный. Каждый находит помощь в решении волнующих вопросов.
Традиции 8 июля
В это день принято больше времени проводить любящим людям вдвоем.
Брак, заключённый сегодня, считается что будет крепким и счастливым. Но венчания не проводятся, потому что идет Апостольский пост.
Положено в этот день быть в хорошем настроении. Хорошо, если любящие найдут в этот день совместную работу и выполнят ее вдвоем.
Запреты 8 июля
Строго запрещено сегодня ругаться, спорить и выяснять отношения супругам.
Запрещено прибегать к любовной магии, заговорам, обрядам и гаданиям.
Сегодня не занимаются шитьем, вышиванием, плетением и вязанием.
Не рекомендуется сегодня переезжать на новое место жительства и отправляться в дальние поездки.