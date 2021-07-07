Два мощных магнитных всплеска после 7 июля 2021 года: Что стоит купить в аптеке уже сейчас?

Первые две недели второго летнего месяца 2021 года спрогнозированы для метеозависимых как неблагоприятные. Одна магнитная буря уже случилась 4 июля. Еще две ожидаются в периоды с 8 по 10 июля и с 11 по 13 июля.
Обычно метеочувствительные люди начинают приближение магнитных бурь заранее - начинается небольшое недомогание, которое потом переходит в более тяжелые состояния, выражающиеся в сильных головных болях, повышения артериального давления, нарушения ритма сердца. Со стороны нервной системы возможны раздражительность, нервозность, повышенная эмоциональность.
Поэтому перерыва между второй и третьей бурей метеопаты могут совсем не ощутить, почувствовав некоторое облегчение состояния. Буря с 8 по 10 июля будет мощностью 4 балла, а следующая за ней - 5 баллов. Поскольку обе бури по двое суток, то общий неблагоприятный период составит 5 дней - с 8 по 13 июля.
Если вы состоите на учете у врача с хроническими заболеваниями сердца или сосудов, а также есть проблемы с нервной системой, рекомендуется заранее проверить наличие лекарственных препаратов, выписанных вам врачом. Можно заранее приобрести в аптеке недостающие лекарства. Хорошо будет если вы купите травяные сборы, обладающие успокоительным действием, либо настойки на растительной основе вроде экстракта валерианы или настойки пустырника.
Поскольку кофе совсем не рекомендован к употреблению. как и крепкий чай, можно купить травяные чаи - они продаются у удобных для заваривания саше или фильтр-пакетах.
Если вы плохо засыпаете - получите консультацию врача о возможности приобретение по рецепту снотворных препаратов.