Единороссов лишили партбилетов после гибели человека: Они на катере протаранили резиновую лодку

Депутата гордумы Жигулевска и бывшего директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева исключили из "Единой России". Так решили на заседании местного политсовета партии после того, он стал участником аварии на воде, повлекшей гибель человека.
По словам секретаря самарского реготделения "ЕР" Дмитрия Азарова, несмотря на то, что окончательного вердикта о его участии в трагическом происшествии на Волге пока нет, партийцы посчитали Краснобаева недостойным находиться в ее рядах. Возбуждено уголовное дело, еще идет расследование.
Инцидент произошел 18 июня. Катер с депутатами-единороссами на борту врезался в надувную лодку, в которой находилась семья. Главу семейства Дениса Безрукова выбросило от удара за борт, он погиб. А катер с партийцами уплыл. На борту находились депутаты городской думы Жигулевска Юрий Краснобаев (он же директор ФГБУ «Жигулевский заповедник») и Юрий Погиблов. Управлял катером подчиненный Краснобаева, инспектор природоохраны Максим Забиров.
Азаров уверен, что Краснобаев "не имеет права на партийный билет", поскольку даже не раскаялся в содеянном, не принес извинения вдове погибшего по его вине человека.
- Таким людям с "Единой Россией" точно не по пути. Мы обязаны на это отреагировать жестко и однозначно, — цитирует Дмитрия Азарова citytraffic.ru.
25 июня членство Краснобаева в парии приостановили, а глава Минприроды РФ Александр Козлов в тот же день уволил его с должности директора Жигулевского заповедника.