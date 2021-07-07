Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист

Беременные женщины и дети пока не допускаются к вакцинации, пациенты после инфаркта, с сахарным диабетом и онкологией должны очень хорошо подумать, прежде чем решиться на прививку от коронавируса. Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова пояснила, кому нужно срочно прививаться, а кто должен очень хорошо подумать, а может и совсем отказаться от прививки.
- У нас огромные противопоказания к любым препаратам. У вакцины против коронавируса есть противопоказания к онкологии в анемнезе, но есть вещи абсолютные, есть относительные. Если вы находитесь в состоянии стойкой ремиссии, видите стабилизацию по лабораторным показателем, то это не является абсолютным противопоказаниям к любой вакцинации. Но это все равно особая группа пациентов, поэтому, если нужно принять решение по вакцинации, то это следует решить индивидуально с лечащим врачом, – отметила Позднякова.
По словам специалиста, наличие диабета или другого хронического заболевания не освобождают от вакцинации, но к ее моменту состояние здоровья пациента должно быть в пределах нормы.
Ставить прививку после инфаркта можно, если прошло уже достаточно много времени, и специалист, контролирующий пациента, разрешил ее сделать.
В настоящее время есть информация, что проходят испытания вакцинации на несовершеннолетних, но пока до достижения 18 лет прививку от коронавируса ставить нельзя.
Позднякова отметила, что неплохо перед вакцинацией узнать уровень антител в организме, пишет "Сибкрай".