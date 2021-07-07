Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист
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07.07
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Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист

6:25:317/7/2021Фото: Flickr
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В настоящее время есть информация, что проходят испытания вакцинации на несовершеннолетних, но пока до достижения 18 лет прививку от коронавируса ставить нельзя.

Прививка показана не всем, некоторым от нее лучше воздержаться
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Беременные женщины и дети пока не допускаются к вакцинации, пациенты после инфаркта, с сахарным диабетом и онкологией должны очень хорошо подумать, прежде чем решиться на прививку от коронавируса. Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова пояснила, кому нужно срочно прививаться, а кто должен очень хорошо подумать, а может и совсем отказаться от прививки.

- У нас огромные противопоказания к любым препаратам. У вакцины против коронавируса есть противопоказания к онкологии в анемнезе, но есть вещи абсолютные, есть относительные. Если вы находитесь в состоянии стойкой ремиссии, видите стабилизацию по лабораторным показателем, то это не является абсолютным противопоказаниям к любой вакцинации. Но это все равно особая группа пациентов, поэтому, если нужно принять решение по вакцинации, то это следует решить индивидуально с лечащим врачом, – отметила Позднякова.

По словам специалиста, наличие диабета или другого хронического заболевания не освобождают от вакцинации, но к ее моменту состояние здоровья пациента должно быть в пределах нормы.

Ставить прививку после инфаркта можно, если прошло уже достаточно много времени, и специалист, контролирующий пациента, разрешил ее сделать.

В настоящее время есть информация, что проходят испытания вакцинации на несовершеннолетних, но пока до достижения 18 лет прививку от коронавируса ставить нельзя.

Позднякова отметила, что неплохо перед вакцинацией узнать уровень антител в организме, пишет "Сибкрай".

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