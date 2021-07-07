Как защитить клубнику от птиц? 3 эффективных способа
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Как защитить клубнику от птиц? 3 эффективных способа

10:20:187/7/2021Фото: pxhere
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В черте города птиц мало и редко от них есть такой урон, как порча урожая. Однако если у вас дача за городом и рядом лес - то нужно предпринимать меры, пока на ваши грядки не слетелись жадные стаи.

клубника
Если не обращать внимания на птиц в огороде, можно лишиться урожая ягод

Клубнику на участке не выращивает разве что ленивый, потому нет такого человека, пожалуй, кто ее бы не любил. Эта сочная и сладкая ягода прекрасна для употребления в свежем виде, для заморозки и консервации в виде компотов и варенья.

Но о том, что эта ягодка вкусная знают не только люди. но и обитающие по соседку птицы. Чаще всего это дрозды, скворцы, реже - воробьи и сороки. В черте города птиц мало и редко от них есть такой урон, как порча урожая. Однако если у вас дача за городом и рядом лес - то нужно предпринимать меры, пока на ваши грядки не слетелись жадные стаи.

Для защиты от птиц есть три народных метода.

Погремушки и шумелки

давно прошли те времена, когда по периметру огорода развешивали жестяные банки, чтобы они своим звоном и шумом распугивали не только птиц, но и соседей. Сегодня можно купить прекрасные "шумелки" в отделах атрибутики фэншуй. Колокольчики, бамбуковые палочки, металлические пластинки с мелодичным звоном - все подойдет. Стоят они довольно демократично - около 300 рублей, а пользы - много. Главное условие - размещать их в непосредственной близости от грядки с клубникой или разместит их по ее периметру.

Есть ультразвуковые отпугиватели - они не мешают соседям. но стоят дороже. Зато и обладают повышенной эффективностью.

Старые CD диски

Этот метод может пригодиться тем. у кого есть коллекция старых ненужных дисков. По периметру натягивается шпагат, на него развешиваются на разном уровне диски. От ветра они будут и шелестеть и пускать блики, отпугивающие птиц.

Сетка

Этим способом пользовались уже давно. Раньше для этих целей использовали старые рыбацкие сети с мелкой ячейкой, сегодня сетку можно приобрести в магазине, либо использовать старый тюль.

По периметру делается каркас и на него натягивается сетка так, чтобы грядка была укрыта сетью. Не накрывайте клубнику просто сверху сеткой - птицы все равно достанут ягодки своими клювами. Сеткой, кстати, можно укрывать и иргу, которую птицы часто обклевывают.

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