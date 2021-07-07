Неизвестные застрелили президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз смертельно ранен при нападении на его резиденцию, сообщает Gazette Haiti со ссылкой на премьер-министра страны Клод Жозеф. Глава государства погиб при нападении неизвестными на его дворец в столице страны Порт-о-Пренсе.
По предварительным данным, президент Гаити был обстрелян из огнестрельного оружия людьми, которые говорили на испанском языке (в стране два государственных языка – французский и гаитянский креольский). При нападении пострадала жена президента Мартин Мари Этьен Жозеф.
Это не первое покушение на Моиза. В октябре 2018 года на траурной церемонии по поводу 212-й годовщины со дня смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина, главу государства попытались обстрелять из автоматов, но телохранители быстро прикрыли его своими телами и эвакуировали в безопасное место. Трое охранников были ранены.
Гаитянский бизнесмен Жовенель Моиз родился 26 июня 1968 года. Пост президента республики он занимал с 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу страны из кризиса, как активный борец с коррупцией, которой поражена республика.
Гаити — одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны. Основной источник доходов — денежные переводы эмигрантов. Внешний долг — $1,8 млрд.