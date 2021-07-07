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Неизвестные застрелили президента Гаити

6:09:467/7/2021
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Жовенель Моиз погиб при нападении на его дворец. Пострадала и его жена.

Президент Гаити смертельно ранен при нападении

Президент Гаити Жовенель Моиз смертельно ранен при нападении на его резиденцию, сообщает Gazette Haiti со ссылкой на премьер-министра страны Клод Жозеф. Глава государства погиб при нападении неизвестными на его дворец в столице страны Порт-о-Пренсе.

По предварительным данным, президент Гаити был обстрелян из огнестрельного оружия людьми, которые говорили на испанском языке (в стране два государственных языка – французский и гаитянский креольский). При нападении пострадала жена президента Мартин Мари Этьен Жозеф.

Это не первое покушение на Моиза. В октябре 2018 года на траурной церемонии по поводу 212-й годовщины со дня смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина, главу государства попытались обстрелять из автоматов, но телохранители быстро прикрыли его своими телами и эвакуировали в безопасное место. Трое охранников были ранены.

Гаитянский бизнесмен Жовенель Моиз родился 26 июня 1968 года. Пост президента республики он занимал с 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу страны из кризиса,  как активный борец с коррупцией, которой поражена республика.

Гаити — одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны. Основной источник доходов — денежные переводы эмигрантов. Внешний долг — $1,8 млрд.

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