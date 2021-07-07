Рогозин: Неизвестный объект приблизится к МКС на 4,5 км 8 июля 2021

В четверг днем ожидается сближение международной космической станции с неизвестным объектом. Ситуация находится под контролем российских специалистов, по словам главы Роскосмоса, никакой угрозы объект для МКС не представляет.
-По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05. По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11, - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Рогозин написал, что российские специалисты согласны с американцами только в том, на какое расстояние приблизится объект, угрозу столкновения они не подтверждают.