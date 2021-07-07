Рогозин: Неизвестный объект приблизится к МКС на 4,5 км 8 июля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Рогозин: Неизвестный объект приблизится к МКС на 4,5 км 8 июля 2021

7:33:417/7/2021Фото: Flickr
0

Ситуация находится под контролем российских специалистов, заявил глава Роскосмоса.

МКС может столкнуться с космическим мусором в четверг

В четверг днем ожидается сближение международной космической станции с неизвестным объектом. Ситуация находится под контролем российских специалистов, по словам главы Роскосмоса, никакой угрозы объект для МКС не представляет.

-По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05. По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11, - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Рогозин написал, что российские специалисты согласны с американцами только в том, на какое расстояние приблизится объект, угрозу столкновения они не подтверждают.

Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
Легендарная певица скончалась после продолжительной болезни
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Кинулись спасать ребенка, но погибли все вместе: трагедия в Анапе
космический мусорнеизвестный объектопасное сближение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько мусора летает в космосе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова
7:20:56 7/7/2021
Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова
Путин порекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями не реже раза в год
7:17:51 7/7/2021
Путин порекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями не реже раза в год
БердскПассажиров без масок ловили чиновники и полицейские в Бердске
7:06:41 7/7/2021
Пассажиров без масок ловили чиновники и полицейские в Бердске
Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию
6:49:45 7/7/2021
Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию
Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист
6:25:31 7/7/2021
Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист
Главные опасности и запреты Новолуния в Раке: Почему стоит быть осторожнее 10 июля 2021 года
6:20:19 7/7/2021
Главные опасности и запреты Новолуния в Раке: Почему стоит быть осторожнее 10 июля 2021 года
Неизвестные застрелили президента Гаити
6:09:46 7/7/2021
Неизвестные застрелили президента Гаити
БердскЕдинороссов лишили партбилетов после гибели человека: Они на катере протаранили резиновую лодку
5:58:53 7/7/2021
Единороссов лишили партбилетов после гибели человека: Они на катере протаранили резиновую лодку
Родственникам пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей
5:41:21 7/7/2021
Родственникам пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей
"Мой сын хотел тебе морду набить": Разъяренная пассажирка Яндекс. Такси угрожает глухонемому водителю
5:30:00 7/7/2021
"Мой сын хотел тебе морду набить": Разъяренная пассажирка Яндекс. Такси угрожает глухонемому водителю