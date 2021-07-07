Пассажиров без масок ловили чиновники и полицейские в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пассажиров без масок ловили чиновники и полицейские в Бердске

7:06:417/7/2021Фото: berdsk.nso.ru
0

Несколько нарушителей масочного режима были выявлены в ходе рейда как среди пассажиров, так и среди водителей общественного транспорта.

Проведен рейд на соблюдение масочного режима в транспорте Бердска

В Бердске проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Сотрудниками отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города вместе с представителями  правоохранительных органов проведен совместный рейд в автобусах и на остановках по соблюдению бердчанами ограничительных мер, сообщили 7 июля в пресс-центре мэрии Бердска.

В ходе проведенной проверки, были выявлены несколько случаев несоблюдения санитарно-профилактических мер гражданами города. В отдельных случаях  и водители пассажирского транспорта также не надевали маски. В отношении нарушителей представителями полиции были составлены административные протоколы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до 30 сентября включительно в Новосибирской области продлены ограничения из-за коронавируса. Решение было принято в связи с резким ростом заболевших. Действующие ограничительные и санитарно-профилактические меры сохранены по рекомендации Роспотребнадзора.

Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Отличная новость для россиян от Сбербанка
Раскрыты детали погибшей в Ан-26
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Продолжительная болезнь: умерла известная актриса и певица
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
Звезды, которые не любят Россию и отказываются сюда приезжать
транспортпроверка на ношение масоксовместный рейд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы не попали под проверку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию
6:49:45 7/7/2021
Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию
Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист
6:25:31 7/7/2021
Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист
Главные опасности и запреты Новолуния в Раке: Почему стоит быть осторожнее 10 июля 2021 года
6:20:19 7/7/2021
Главные опасности и запреты Новолуния в Раке: Почему стоит быть осторожнее 10 июля 2021 года
Неизвестные застрелили президента Гаити
6:09:46 7/7/2021
Неизвестные застрелили президента Гаити
БердскЕдинороссов лишили партбилетов после гибели человека: Они на катере протаранили резиновую лодку
5:58:53 7/7/2021
Единороссов лишили партбилетов после гибели человека: Они на катере протаранили резиновую лодку
Родственникам пассажиров и членов экипажа разбившегося Аг-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей
5:41:21 7/7/2021
Родственникам пассажиров и членов экипажа разбившегося Аг-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей
"Мой сын хотел тебе морду набить": Разъяренная пассажирка Яндекс. Такси угрожает глухонемому водителю
5:30:00 7/7/2021
"Мой сын хотел тебе морду набить": Разъяренная пассажирка Яндекс. Такси угрожает глухонемому водителю
С Днём семьи, любви и верности 8 июля: уникальные открытки и поздравления для самых счастливых
5:20:46 7/7/2021
С Днём семьи, любви и верности 8 июля: уникальные открытки и поздравления для самых счастливых
Бердск"У нее 22 недели, муж дома лежит с ковидом": Беременная пожаловалась на зараженную в очереди женской консультации ЦГБ Бердска
5:20:36 7/7/2021
"У нее 22 недели, муж дома лежит с ковидом": Беременная пожаловалась на зараженную в очереди женской консультации ЦГБ Бердска
Бывшей жене Аршавина требуется срочная операция
5:19:53 7/7/2021
Бывшей жене Аршавина требуется срочная операция