Пассажиров без масок ловили чиновники и полицейские в Бердске

В Бердске проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Сотрудниками отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города вместе с представителями правоохранительных органов проведен совместный рейд в автобусах и на остановках по соблюдению бердчанами ограничительных мер, сообщили 7 июля в пресс-центре мэрии Бердска.
В ходе проведенной проверки, были выявлены несколько случаев несоблюдения санитарно-профилактических мер гражданами города. В отдельных случаях и водители пассажирского транспорта также не надевали маски. В отношении нарушителей представителями полиции были составлены административные протоколы.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до 30 сентября включительно в Новосибирской области продлены ограничения из-за коронавируса. Решение было принято в связи с резким ростом заболевших. Действующие ограничительные и санитарно-профилактические меры сохранены по рекомендации Роспотребнадзора.