Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию
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Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию

6:49:457/7/2021
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Сообщается, что генерал-майор намерен вернуться в родной Екатеринбург.

Андрей Лелеко покидает пост главы регионального управления СКР

Руководитель управления СКР по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко ушел на пенсию, об этом 7 июля сообщает "Коммерсант". По информации издания, Лелеко намерен вернуться в родной Екатеринбург.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее в отношении него глава СКР Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку. И Лелеко был отстранен от работы центральным аппаратом ведомства на время установления причин ухудшения показателей подведомственного ему управления.

В вину генералу вменяли то, что более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, а это значительно хуже средних показателей по России. Среди причин ухудшения показателей в СК РФ упомянули «управленческие ошибки руководящего состава», «волокиту при расследовании уголовных дел» и «неправильно расставленные приоритеты». Также отмечали увеличение требований прокуратуры об устранении нарушений закона во время расследования уголовных дел. Выросло и число обращений от новосибирцев, которые поступают в центральный аппарат СКР.

Андрей Лелеко с 1997 года служил в органах прокуратуры в должностях следователя, зампрокурора Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.

В связи с образованием Следственного комитета при прокуратуре РФ в 2007 году занимал должность руководителя следственного отдела СК при прокуратуре РФ по Уральскому федеральному округу, с апреля 2011 года — руководителя следственного управления Следственного комитета России по Сибири.

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