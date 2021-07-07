Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию

Руководитель управления СКР по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко ушел на пенсию, об этом 7 июля сообщает "Коммерсант". По информации издания, Лелеко намерен вернуться в родной Екатеринбург.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее в отношении него глава СКР Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку. И Лелеко был отстранен от работы центральным аппаратом ведомства на время установления причин ухудшения показателей подведомственного ему управления.
В вину генералу вменяли то, что более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, а это значительно хуже средних показателей по России. Среди причин ухудшения показателей в СК РФ упомянули «управленческие ошибки руководящего состава», «волокиту при расследовании уголовных дел» и «неправильно расставленные приоритеты». Также отмечали увеличение требований прокуратуры об устранении нарушений закона во время расследования уголовных дел. Выросло и число обращений от новосибирцев, которые поступают в центральный аппарат СКР.
Андрей Лелеко с 1997 года служил в органах прокуратуры в должностях следователя, зампрокурора Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.
В связи с образованием Следственного комитета при прокуратуре РФ в 2007 году занимал должность руководителя следственного отдела СК при прокуратуре РФ по Уральскому федеральному округу, с апреля 2011 года — руководителя следственного управления Следственного комитета России по Сибири.