Путин порекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями не реже раза в год
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин порекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями не реже раза в год

7:17:517/7/2021Фото: Кремлин.ру
0

Кремль готов "при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации" прямой линии.

Прямая линия с Путиным пройдет 30 июня
Путин рекомендовал властям проводить прямое общение с жителями не реже раза в год

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов проводить прямое общение с жителями регионов, сообщается на сайте Кремля. Такое поручение дал глава государства по итогам прошедшей прямой линии.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. Администрации Президента Российской Федерации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия. Доклад – до 31 декабря 2021 г., далее ежегодно. Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Вайно А.Э", - сказано в перечне поручений.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным состоялась 30 июня. Она продлилась около четырех часов. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов. Всего к прямой линии поступило более 1 млн вопросов от россиян.

Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
«Не встали на колено»: поступок сборной Украины потряс
Что сьесть в жару: пять отличных рецептов
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Появился пугающий прогноз ученых насчет COVID
Мясников рассказал об ошибках при измерении давления
Странное решение мэра после жалобы россиянки Путину
Топ-8 мировых звёзд, которые не любят Россию
прямая линиярегионежегодноглава государства
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваш губернатор пойдет на это?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова
7:20:56 7/7/2021
Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова
Путин порекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями не реже раза в год
7:17:51 7/7/2021
Путин порекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями не реже раза в год
БердскПассажиров без масок ловили чиновники и полицейские в Бердске
7:06:41 7/7/2021
Пассажиров без масок ловили чиновники и полицейские в Бердске
Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию
6:49:45 7/7/2021
Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию
Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист
6:25:31 7/7/2021
Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист
Главные опасности и запреты Новолуния в Раке: Почему стоит быть осторожнее 10 июля 2021 года
6:20:19 7/7/2021
Главные опасности и запреты Новолуния в Раке: Почему стоит быть осторожнее 10 июля 2021 года
Неизвестные застрелили президента Гаити
6:09:46 7/7/2021
Неизвестные застрелили президента Гаити
БердскЕдинороссов лишили партбилетов после гибели человека: Они на катере протаранили резиновую лодку
5:58:53 7/7/2021
Единороссов лишили партбилетов после гибели человека: Они на катере протаранили резиновую лодку
Родственникам пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей
5:41:21 7/7/2021
Родственникам пассажиров и членов экипажа разбившегося Ан-26 на Камчатке выплатят по 3,5 млн рублей
"Мой сын хотел тебе морду набить": Разъяренная пассажирка Яндекс. Такси угрожает глухонемому водителю
5:30:00 7/7/2021
"Мой сын хотел тебе морду набить": Разъяренная пассажирка Яндекс. Такси угрожает глухонемому водителю