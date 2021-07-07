Путин порекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями не реже раза в год

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов проводить прямое общение с жителями регионов, сообщается на сайте Кремля. Такое поручение дал глава государства по итогам прошедшей прямой линии.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. Администрации Президента Российской Федерации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия. Доклад – до 31 декабря 2021 г., далее ежегодно. Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Вайно А.Э", - сказано в перечне поручений.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным состоялась 30 июня. Она продлилась около четырех часов. За это время глава государства успел ответить на 68 вопросов. Всего к прямой линии поступило более 1 млн вопросов от россиян.