Топ-100 самых богатых чиновников и депутатов обнародовал Forbes
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07.07
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Топ-100 самых богатых чиновников и депутатов обнародовал Forbes

8:17:577/7/2021Фото: Flickr
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Вместе они имеют доход 75,9 млрд рублей, что больше на 10 миллиардов, чем в прошлом году. В 2021 году третья часть рейтинга — новички.

Богатые госслужащие предстали в виде списка Forbes

В прошлогоднем списке Forbes из самых богатых чиновников России не было 34 участников из нынешнего списка. Тройка лидеров в новом списке не сменилась, а лишь поменялась местами — с третьего на первое место переместился депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, владеющий УК «Южуралзолото», с первого на третье передвинулся депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов

Вместе участники топ-100 богатых чиновников имеют доход 75,9 миллиардов рублей, что стало больше на 10 миллиардов, чем в прошлом году. Среди участников рейтинга большинство имеют семейный бизнес. В этом году в список попали известные государственные деятели - среди руководителей регионов с рекордными доходами - глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Брянской области Александр Богомаз и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так же в рейтинге находится и вице-премьер Татьяна Голикова, благодаря своему мужу Виктору Христенко. Также в топе-100 затесался и заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Подсчет доходов государственных служащих проходил по итогу изучения деклараций ведомств и структур власти. Показателем стал семейный доход, в котором принимали участие супруги и дети чиновников.

В настоящее время нет данных о доходах из Законодательного собрания Свердловской области и Курганской областной думы, в случае появления более богатых госслужащих после опубликования данных, список может изменится, пишет Forbes.

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