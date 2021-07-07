Сторонников Навального не голосовать за «Яблоко» попросил Явлинский: Им не по пути

Основатель «Яблока» пояснил, что политика его партии сильно отличается от того, к чему призывает Алексей Навальный. Григорий Явлинский рассказал, что от его партии не будут выдвигаться соратники оппозиционного политика, поэтому не нужно голосовать за нее тем, кто поддерживает Навального.
- У нас принципиально другая политика. Мы не будем проводить политику Навального. Мы не приглашали его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Потому что мы не хотим вас обманывать… Людей, представляющих это направление, мы в наши списки не включаем. Мы же не трамвай по доставке, мы же не такси — подъезжайте и подвезите нас, куда нужно, — заявил он в эфире телеканала «Дождь».
По мнению Явлинского, политика Навального «вредная» и представляет для страны опасность.
В конце зимы у политика от «Яблока» вышла статья, в которой он отметил, что за последние 10 лет в России в протестной сфере ничего не изменилось. Статья была раскритикована сторонниками Навального.
Также Явлинский высказал позицию, что, «Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя». По мнению Григория Явлинского, не нужно было призывать граждан выходить на зимние акции в поддержку арестованного Навального, также позиция сторонников оппозиционного политика что режим может рухнуть, если его подтолкнуть - это популизм, ни на чем не основанный.