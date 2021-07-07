Голикова: Темп прироста заразившихся коронавирусом замедлился в Москве и России
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Голикова: Темп прироста заразившихся коронавирусом замедлился в Москве и России

8:48:097/7/2021Фото: Nso.ru
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При этом вице-премьер заявила о превышении среднероссийского уровня заболеваемости в 49 регионах. В 16 субъектах РФ не запретили ночные рестораны и массовые мероприятия, и заболеваемость в ряде из них растет быстрее.

Голикова заявила о снижении количества заболевших коронавирусом в России

Ситуацию с коронавирусной инфекцией на 7 июля прокомментировала вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, темп прироста заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился. Несмотря на это, ситуация с распространением этой опасной инфекции по-прежнему остается напряженной.

Как она отметила, эпидситуация в России «остается напряженной». Она напомнила, что за неделю в стране зарегистрировано 162,4 тысячи случаев заболевания, что на 17% больше, чем на прошлой неделе.

«Но темп прироста замедлился, в прошлые недели - на 20,4%. Снижение видим в Москве, это стало возможным благодаря мерам и вакцинации. Снижение наметилось в Кировской области», - сообщила вице-премьер.

Кроме того, по ее словам, в последнее время в Москве также наблюдается некоторое снижение заболеваемости COVID-19. Несмотря на это, по мнению Голиковой, принятые меры в столице России, необходимо продолжать.

При этом Голикова заявила о превышении среднероссийского уровня заболеваемости в 49 регионах.

«По-прежнему наибольшая заболеваемость в возрасте от 18 до 49 лет. Показатель тестирования - 339,4 на 100 000 населения», - заявила она, добавив, что ряд российских регионов вводит ограничительные меры, и в 66 субъектах сохраняются ограничительные меры для лиц старшего возраста.

Она  обратила внимание на проведение массовость. В 16 российских регионах не запретили ночные рестораны и массовые мероприятия, и заболеваемость в ряде из них растет быстрее среднероссийского - в Карелии, Туве и Забайкалье.

«Хотела бы обратить внимание глав регионов, что в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий несет риски», - подчеркнула она.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин дал ряд поручений по актуализации процесса вакцинации россиян от коронавируса. В частности, он поставил задачу довести модель прививки от СOVID-19, чтобы достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%.

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